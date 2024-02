Guardias de seguridad privada frustran un robo en un centro comercial de Daule

El robo fue frustrado, pero el susto lo experimentaron todos. Ayer, quienes se encontraban al interior de un centro comercial de Daule, en la cabecera cantonal, salieron despavoridos al escuchar el sonido de las balas. En la puerta de ingreso de la plaza comercial, guardias de seguridad privada y delincuentes se enfrentaron. Estos últimos intentaron robar en uno de los locales.

Varios sujetos fuertemente armados, cerca de las 10:30, trataron de llevarse el dinero que estaba siendo llevado por los custodios, desde el local, a un vehículo blindado que estaba en el parqueadero del centro comercial.

El equipo de seguridad, al percatarse de la presencia de los sospechosos, se enfrentó a los delincuentes, evitando así que se lleven el efectivo, informó el jefe del distrito de la Policía de Daule, Marcelo Castillo Pantoja.

Agentes de la Policía Judicial y de Criminalística recogieron 3 casquillos percutidos de 9 milímetros y realizaban otras pericias para esclarecer el hecho.

Estamos inseguros en todos lados. No hay rincón de Daule que no se salve de los delitos, todos somos vulnerables y estamos expuestos. Es una pena que el Gobierno no destine más personal para el control en las calles.

Jordan Cacique,

​ciudadano