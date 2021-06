Gobernación: "Los operativos en la ciudad se harán con 1.000 hombres cada día"

El gobernador del Guayas, Vicente Taiano, anunció en una rueda de prensa que desde hoy, jueves 10 de junio, empezarán los operativos para frenar a la delincuencia. "Vamos a tener cero tolerancia a la delincuencia", destacó el gobernador en una reunión hace unos minutos.

Los operativos se realizarán en conjunto entre la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito Municipal, la Comisión de Tránsito del Ecuador y las Fuerzas Armadas . Cada día saldrán a estos controles 1.000 hombres.

Previo a ello se ha realizado un trabajo de inteligencia para determinar cuáles son los puntos más calientes en delitos, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Comandante de Zona 8: “Vamos a intervenir con fuerza 60 puntos críticos en delitos” https://t.co/OarMciSrwO pic.twitter.com/S9lKRsYocG — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) May 29, 2021

Se advirtió que no se va a permitir la circulación de motos y carros que no tengan placas. "No queremos afectar la movilidad de los ciudadanos, pero es necesario poner orden para acortar la delincuencia".

A su vez se está conversando con la función judicial que permite la libertad de personas que son líderes de organizaciones delictivas. En el fondo el problema está en que se requieren fortalecer las leyes, no solo se trata del trabajo de la Policía Nacional, enfatizó Taiano.