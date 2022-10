El 19 de octubre los moradores de Samanes 1 reportaron un que gavilán de la especie Harris se encontraba herido en el Bosque Seco Tropical de Samanes 1. Los residentes, según relataron a EXPRESO, acudieron a su rescate y fue trasladado a la Fundación Proyecto Sacha; sin embargo, pese a los esfuerzos de sus rescatistas, el ave no resistió los golpes que había recibido, según lo confirmaron los veterinarios de la entidad, lo que provocó su muerte.

Vecinos de la ciudadela indicaron que se percataron de que algunos jóvenes se encontraban lanzando piedras a las aves que rondaban el área protegida, y no fue hasta minutos más tarde del primer avistamiento de estos "vándalos", que los residentes observaron al animal ya herido.

Ante este hecho que atenta contra la diversidad de las especies de la zona, el Municipio de Guayaquil se pronunció y rechazó el acto. Indicó que aumentarán los recorridos con varios entes de control, como la Policía y militares. Esta, una acción que por cerca de un año han venido ya solicitando.

"Hay que inculcar a los jóvenes con el respeto por la naturaleza, tristemente aquellos que llevaron a la muerte este noble animal, no la tienen", señala Monica Acuña, quien reside en la zona. A Patricia Macías, también moradora de Samanes, le causa tristeza que se den esta clase de actos dentro de un área protegida y en sí en la ciudad.

Así fue hallado el gavilán, con evidentes daños en su cuerpo. Cortesía

Acuña espera que este caso no quede impune y puedan dar con los autores de este acto que calificó como repudiable.

En el lugar, las familias denuncian que no es la primera vez que hechos así se ejecutan. "En este bosque es común ver a pájaros de distintas especies, hay fauna que no siempre se logra ver con facilidad. De hecho, por esa razón cada vez son más las personas que visitan el espacio. Aquí las caminatas son comunes, la gente viene a respirar, a hacer yoga, a reencontrarse con la naturaleza. Lamentablemente hay quienes ignoran sobre el respeto a lo que tenemos. Lamentablemente no hay consciencia animal, ni ciudadana", se quejó Hellen Moreira, residente de la ciudadela.