Guayaquil: Los gastos colosales que genera el hurto de cables

El cobre es el nuevo oro. En Guayaquil se visibilizan cientos de cables que han sido arrancados de sus puestos originales y luminarias que, a la par, han dejado de funcionar, ya sea porque fueron hurtadas o sus conexiones eléctricas fueron removidas por antisociales.

Solo en lo que va del año, el Municipio de Guayaquil ha destinado 118 mil dólares a la reposición de cables y mobiliario urbano. Un gasto que, traducido a materiales, corresponde a 16.000 metros de cables eléctricos y 800 luminarias hurtadas, aproximadamente.

“Por mi casa he visto cómo se llevan metros de cables, los arrastran por las veredas como si estuvieran llevando las compras de la semana. A estos ladrones ya no les da ni vergüenza”, reclama Alba Toledo, quien vive en Los Álamos, una de las zonas afectadas por esta problemática.

554.021 dólares ha destinado el Municipio en reparar y reponer las luminarias y cables desde 2020.



El dinero invertido por el Cabildo, a juicio de los guayaquileños, si bien es necesario para no estar condenados a vivir en penumbras; es un alto precio al bolsillo de la ciudadanía, puesto que como ha venido sucediendo, ante la falta de medidas y sanciones hacia los infractores, el robo se vuelve a cometer. Y otra vez, más dinero se debe desembolsar.

Quienes roban estos objetos, como lo ha publicado este Diario, son capaces de trepar hasta postes de más de cuatro metros de altura, de levantar tapas de cemento y romper cajones metálicos que contengan cables para obtener el cobre que venden por unos cuantos dólares.

Este es un tema que será difícil de apagar, porque quienes roban, saben que siempre habrá quienes le compren. Y mientras no exista un control eficaz, esto seguirá.

Allan Napa, ciudadano



De acuerdo a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), hasta finales de agosto de 2023 se registró el hurto de cables en 104 sectores del Puerto Principal. Cifra que para todo el 2022 fue de 73.

En valor monetario, explica CNEL, se ha destinado hasta finales de agosto 94 mil dólares. Que el valor ha crecido de forma exponencial en relación al año anterior, reconoce la entidad, que detalla que el gasto no pasó de 67 mil dólares en todo el 2022.

Hecho. Debajo de puentes se puede observar los restos de cables y pisos quemados, donde se incineraron estos materiales. JOFFRE FLORES

Frente a ello, la ciudad exige que CNEL y el Municipio trabajen de forma conjunta para frenar este delito, que cada vez es más común y, hasta cierto punto, “lamentablemente se ha normalizado”, a decir de algunos.

“Trabajo en el centro y debo conducir hasta La Aurora, en Daule, donde vivo; y solo en ese trayecto he contado casi diez puntos sin luz, debajo y arriba de los puentes, en las calles y los parques. Guayaquil ha quedado a oscuras, falta mano dura contra quienes dejan a la ciudad sin luz o servicios”, reclama el ciudadano Franco Jaramillo, quien al igual que Romeo Cantos, de la décima etapa de la Alborada, asegura que ha visto cómo la comunidad no actúa cuando “ve a los chamberos sustraerse el cableado”.

Todo este robo causa cortes abruptos, que no solo dejan sin luz a los barrios, también afectan los electrodomésticos que de tanto corte, se dañan. ¿Y quién nos paga eso? Nadie.

Indira Vásconez, ciudadana



“Quizás no lo hagan porque temen que tenga un arma, porque sí, suelen tenerlas. La mayoría de estas personas que delinquen suelen ser consumidores, y por unas cuantas monedas hacen lo que sea. Dos veces me he detenido a hacer bulla y llamarles la atención cuando los veo sacando las luminarias. Pero todo lo hago desde el carro, lo reconozco, porque una vez ya me amenazaron y me sacaron un arma... La culpa de todo esto la tienen también todas esas recicladoras que son ilegales. ¿Por qué no hay control contra estos espacios? Este es un problema que requiere de la gestión de todos”, señaló Cantos.

Afectación Los robos de estos elementos a dejado vías a oscuras, como fue el caso del puente que conecta Guayaquil con Daule

En respuesta a este reclamo, el Cabildo defiende que desde sus direcciones Segura EP y Fundación Siglo XXI informa a detalle a la Policía y a la Dirección de Justicia y Vigilancia sobre los delitos en tiempo real que se cometen, incluidos estos; y que se ha logrado capturar a los infractores.

El Cabildo, sin embargo, asegura que se está buscando alternativas de seguridad como reforzar las tapas con puntos de soldadura, colocándole pernos de seguridad y ahora está analizando colocar tapas de plástico reciclado.

A lo que arquitectos y urbanistas proponen medidas como sustituir la ubicación del cableado y ‘amurallar’ los postes para aminorar el hurto de estos materiales.

Todas las noches salgo a pasear a mis perros, y todas las noches veo cables tirados o recicladores con cables que van arrastrándolos por las calles y colocándolos en sus carretas.

Alba Toledo, ciudadana



El urbanista Jhonny Cóndor considera que siempre se debe comenzar con la prevención, siendo un paso importante ponerle trabas a los recicladores para alcanzar los cables en los postes.

“Para los cajones con cableado subterráneo hay que reforzar los puntos donde ya se ha extraído cables. Para los postes, vale la pena instalar los ojos de águila, a fin de que funcionen como disuasor. Soldar púas o fierro para obstaculizar el hurto de cables sería otra opción a tomar”, sentencia Cóndor; al coincidir con la arquitecta Antonieta Palacios, quien le apuesta al cableado subterráneo para aminora la problemática; que advierte tampoco la frenaría.

“Esto ayudaría, pero no lo detendría, porque el principal problema, definitivamente, es la falta de un control desde los puntos que compran estos materiales robados y en la cultura de estos mismos ladrones”, asevera.

