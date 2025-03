Funcionarios municipales de Guayaquil quedan libres tras protesta contra Noboa

Quedaron en libertad las cinco personas que habían sido detenidas por colocar pancartas ofensivas en contra del Gobierno central, en el norte de Guayaquil, la madrugada del lunes 24 de marzo. Entre los aprehendidos constan dos funcionarios del Municipio porteño.

El delito por el que se investigaba a los sujetos es daño a bien ajeno. Ellos se encontraban colocando carteles en infraestructura vial de Guayaquil y fueron detenidos por la Policía Nacional. El hecho ocurrió horas después de realizarse el debate presidencial, en el que participaron Daniel Noboa y Luisa González.

En la diligencia, realizada este martes 25, la Fiscalía no presentó cargos en contra de los cinco ciudadanos señalados. Ellos salieron en libertad.

Funcionarios municipales destituidos

El lunes 24, el ministro del Interior, John Reimberg anunció la detención de los sujetos, entre ellos, los funcionarios del Cabildo porteño. "Los hechos: empleados municipales con 13 pancartas listas para ser desplegadas en la ciudad", señaló el funcionario.

Enseguida, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó a la denuncia de Reimberg. "Sr. Ministro, hágalos hablar. Que digan quién los ha enviado a supuestamente poner esa propaganda ofensiva. Yo no me caso con nadie, no tengo esas malas prácticas (...) Métalos presos y que hablen lo que tengan que hablar", dijo.

El burgomaestre indicó que los dos funcionarios municipales quedaron separados del Cabildo y que estaba dispuesto a colaborar con la denuncia.

