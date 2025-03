Aquiles Álvarez, tras denuncia de ministro de Interior: "Métalos presos y que hablen"

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció este lunes 24 de marzo que dos funcionarios de la Alcaldía de Guayaquil, liderada por Aquiles Álvarez, fueron detenidos tras ser sorprendidos colocando propaganda ofensiva contra el Gobierno.

Según Reimberg, los empleados municipales tenían 13 pancartas listas para ser desplegadas en la ciudad y trabajaban como promotores comunitarios. "Lo lamentable es ver cómo se usan recursos públicos y personal institucional para hacer campaña sucia", señaló el ministro en su cuenta de X.

La respuesta del alcalde Aquiles Álvarez

Minutos después de la denuncia, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en su cuenta de X y pidió al ministro identificar "quién los ha enviado" a colocar la propaganda.

"Yo no me caso con nadie, no tengo esas malas prácticas. Si quisiera sacarme la responsabilidad de encima, diría que es sabotaje, contratados por ADN. Pero no, yo sí doy la cara", escribió el alcalde.

Además, Álvarez aseguró que los funcionarios quedaron separados de sus cargos en el Municipio y alentó a que las autoridades actúen con firmeza.

Sr. Ministro, hágalos hablar. Que digan quién los ha enviado a supuestamente poner esa propaganda ofensiva.

Yo no me caso con nadie, no tengo esas malas prácticas.



"Métalos presos y que hablen lo que tengan que hablar. Actúe como usted crea conveniente, el Municipio está dispuesto a colaborar en la denuncia si es necesario", concluyó.

