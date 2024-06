Funcionarios municipales acusados de cobrar dinero en Montebello, capturados

La denuncia que días atrás hicieron pública los comerciantes de la Terminal de Transferencias de Víveres Montebello, que aseguraron que funcionarios municipales les pedían cobros indebidos o sobornos con pedidos de mercadería, terminó con la captura de los implicados. Así lo informó la noche de este 27 de junio el Municipio de Guayaquil, a través de un comunicado, en el que precisó que se allanaron dos casas y tras ello fueron detenidos con fines investigativos.

Si bien el Municipio no detalla cuántas personas fueron detenidas, adelantó que ya fueron despedidas y no pertenecen a la institución.

"El 25 de junio se envió un oficio desde la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados DACMSE a Recursos Humanos y el 26 de junio fueron despedidos. Se allanaron dos casas y hubo una detención con fines investigativos. Este 28 de junio se dará mayor información", precisó.

Según informó también la Municipalidad, "tras recibir denuncias de los comerciantes, quienes grabaron videos de los funcionarios municipales realizando presuntos cobros indebidos y sobornos", procedieron a presentar una denuncia formal. "Con la colaboración de la policía judicial, logramos aprehender a los supuestos involucrados en el ilícito", sentenció.

En los videos viralizados en redes sociales se observa a dos supuestos funcionarios municipales cobrar dinero a comerciantes en Montebello.

El pasado 26 de junio el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó a las denuncias durante la emisión del enlace radial. "El que tenga que ir preso, tiene que ir preso", señaló el primer personero municipal; agregando que este tipo de hechos son situaciones que se han dado toda la vida. "Siempre hay un sabido, siempre hay uno que quiere abusar", alegó.

Autoridades municipales y personal de la Policía Judicial participaron en el operativo. Cortesía

El alcalde indicó que durante los recorridos que ha realizado en ese centro de abastos, los comerciantes no denuncian situaciones irregulares. "Hemos ido a Montebello a conversar con ellos, y les hemos preguntado '¿hay algún problema?', '¿alguien les cobra algún tema que no debe cobrarles?'. 'No, todo bien'. Entonces necesitamos la colaboración de ellos", expresó.

"Vamos, les preguntamos (a los comerciantes), hacemos encuestas generalmente internas para ver y calificar la gestión, nuestra propia y presionar a nuestros directores, pero no nos dicen. Entonces son situaciones que nos complican. A pesar de eso le vamos a caer con todo a cualquier tirado a sabido que falte el respeto a los comerciantes y pida recursos que no debe", dijo Álvarez; que sobre los presuntos casos de corrupción por parte de los funcionarios del departamento municipal, entonces dijo que no había denuncias que confirmen su existencia, pero advirtió que, de corroborarlo, el Cabildo tomaría acciones legales.

Frente a esta situación, la ciudadanía pide sancionar y denunciar sin temor. "Siempre el miedo nos ha frenado para todo. Pero ya debemos poner un freno. No es viable tampoco justo que nos extorsiones 'peajes' y nos extorsiones en cada rincón de la ciudad. Ya no vida esto que estamos viviendo. Llegó la hora de dejar el miedo de lado", sentenció la residente de la ciudadela la Alborada, Keila Espinoza.

