La fuerza del oleaje queda marcada en los malecones

El fuerte oleaje, unido al aguaje, que se presentó desde este martes 10 en las costas del país y se extenderá hasta el 13 de enero próximo, causó susto en turistas y habitantes de la provincia de Santa Elena. En su primer día, el fenómeno natural dejó afectaciones en los malecones de Salinas y La Libertad.

Ante la presencia de enormes olas que superaron los tres metros de altura, la Capitanía del Puerto de Salinas dispuso la prohibición de las actividades en el mar. Aunque algunos turistas solo se abstuvieron de ingresar al océano en la pleamar, porque después que la situación se calmó volvieron a la arena y se bañaron en el mar.

Ese fue el caso del cuencano Julio Granda, quien esperó que baje la marea para disfrutar del día. “Solo en la orilla, si la corriente está fuerte me regreso de inmediato”, dijo, mientras su familia le decía que no se sumerja.

Si es por mi seguridad no voy a bañarme. Me quedo con las ganas, primero mi vida. Lo único que he decidido hacer es fotografiar el momento. Ver olas de 3 metros aquí no es común



Sari Chila, turista