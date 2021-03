Francisco Asán Wonsang: “Un descuido de cinco años nos obligó a empezar de cero”

Hace casi dos años, al poco tiempo de haber sido electo, EXPRESO conversó con el alcalde sobre los problemas que atravesaba el cantón y su plan de obras, enfocado en ese entonces de dotar de agua potable y alcantarillado a gran parte de la población, y evitar los estragos de la época invernal. De eso, poco se ha logrado. De hecho, esta semana, Milagro -la tercera urbe más grande y poblada del Guayas- fue declarada en emergencia. Asán reconoce que hubo cambios en los planes y advierte que habrá más. ¿De qué tipo? A continuación, un análisis.

Las lluvias han obligado a declarar en emergencia al cantón, otra vez. ¿Cuándo llegará la solución final a este problema?

Desde 2007, que se registró la última inundación generada por el desbordamiento del río Chimbo (Marcelino Maridueña), hicimos muros y estaciones de bombeo que han permitido que no tengamos hoy una afectación tan severa. Aún así, hay estancamientos de agua en zonas donde no hay servicios como alcantarillado pluvial. En mis administraciones anteriores, dejé instaladas cunetas provisionales y canales a los costados de las calles para permitir el desfogue. Lamentablemente en la administración anterior (la de Denisse Robles), eso se descuidó. Fueron cinco años en los que no hubo mantenimiento, ni continuidad en lo que habíamos hecho, por lo que nos ha tocado empezar de nuevo: de cero.

Nuestra lucha estos años ha sido la de mejorar el servicio de agua potable para que la gente pague por él.

Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué no habrá una obra macro?

Habrá, pero no en los tiempos que creíamos. Hicimos ya los estudios para construir los nuevos sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, que son los que solucionarán de forma definitiva el problema. Sin embargo, esta obra debe ir complementada de estaciones de bombeo con compuertas, que permitirán que cuando el río crezca y llueva, estas se cierren para sacar el agua con ayuda de unas bombas. No es un invento nuevo lo que estoy proponiendo, es un principio de control de inundaciones que se hace también en la agricultura y ha dado resultados en varias ciudades y países. No obstante, para ejecutarla, debemos terminar primero de instalar el alcantarillado pluvial en la zona que falta, que es el norte.

¿Y cuándo será eso?

Depende de varios factores. El hecho de no haber dado continuidad a lo que dejamos, sumado a la pandemia, a que los usuarios no pagan por los servicios y al endeudamiento de la administración que recibimos, que fue tal que no tenía ya capacidad de crédito en el Estado, ha atrasado todo y ha complicado el escenario. Hemos venido pagando cerca de un $ 1 millón mensuales solo en deuda. Ahora estamos intentando abrir espacios financieros de crédito. Tengo dos años y medio para ejecutar la obra, que deberá incluir la regeneración urbana de unos 30.000 predios. Esto es algo que se deberá hacer para luego no abrir de nuevo las vías. Estamos hablando de una inversión que supera los $ 200 millones. Es mucho, entonces estamos enfocados en los préstamos para darle continuidad al proyecto.

Durante la entrevista, Asán se refiere a las opciones que tiene para financiar las obras, una vez aceptado el crédito. Asegura que, basándose en lo que les permite la ley, el valor podría pagarlo la ciudadanía como parte de la contribución a mejoras. Aclara que el tema deberá previamente socializarse, aunque reconoce que será complicado abordarlo. “Y es que la ciudadanía desconfía. “Esta contribución debe pagarse solo cuando la obra esté lista, lamentablemente en la anterior administración se cobró por obras a futuro, lo que es ilegal y ha dejado a la ciudadanía molesta”, explica.

Cuando habla de que los usuarios no pagan por el servicio, ¿a qué se refiere?

A que como no había buen servicio de agua potable, ni buena medición, la gente no pagaba. Para revertir la situación, tuvimos que condonar el 80 % de las deudas y ahora estamos instalando redes y medidores. Son 50.000 los predios que en el catastro municipal tenemos contabilizado, pero la Empresa de Agua registra no más de 28.000, y de esos, solo 8.000 los tiene, aunque ni la mitad paga por el servicio. Milagro ha ido creciendo desordenadamente desde los años 70, que empezaron las invasiones... Hoy estas se mantienen y son el otro problema que enfrentamos y por el que trabajamos para erradicarlo. Y es que no vamos a fomentar jamás las invasiones. Si no tenemos suficientes recursos para atender los lugares consolidados, resulta más complicado todavía hacerlo con estos que están fuera de la planificación y no contribuyen económicamente al Cabildo.

Ordenar al cantón es un trabajo fuerte que solo se podrá lograr si hay continuidad entre las autoridades.

Y qué hay de la inseguridad. En 2018, en una entrevista con EXPRESO, planteó la idea de implementar un sistema como el ECU 911. No se dio, ¿qué pasó?

La pandemia postergó la obra, pero la haremos. Mi meta sigue en pie y consiste en instalar 150 cámaras de videovigilancia y construir un centro de monitoreo para el que estamos haciendo los contactos para adquirir el crédito. Por lo pronto, el terreno ya lo tenemos.

En Milagro se ha empezado a construir un tramo de la ciclovía, pero hay quienes critican la obra aludiendo que no hay planificación...

Sí, han surgido críticas, pero porque la gente no está acostumbrada a este tipo de trabajos, mas ha llegado el momento de hacerlas. Y sobre la planificación, existe. Para eso precisamente creamos la Empresa Pública de Movilidad, que tiene urbanistas, arquitectos, académicos... Ahora estamos ejecutando un estudio para reestructurar las arterias, y ver dónde se pueden achicar las vías, ensanchar las veredas, instalar espacios de sombra, rampas, parquímetros. Vamos a recuperar el espacio público. Aunque haya gente o políticos a los que no les guste le idea, la vamos a mantener al costo que sea, porque es necesario.

¿Los cambios incluyen mejoras en el transporte público? Si las grandes metrópolis apuntan a tener un servicio de este tipo de calidad, ¿por qué no pensar en un servicio de transporte masivo como el Metro o la Metrovía?

Porque los costos no lo permiten, al menos no a mediado plazo. Algo podríamos hacer si nos permitieran utilizar la línea férrea que están liquidando, pero aún así es complejo. Desde el año pasado, hemos solicitado a la Empresa de Ferrocarriles un convenio en comodato para que nos den ese espacio, que se está deteriorando. Lamentablemente no contestan. Nosotros queremos la línea para usar el espacio como parque público, punto de encuentro, ya que está ahí la infraestructura. Queremos la línea hasta para reactivar los paseos cortos en tren a bajo costo, que darían cabida a un nuevo medio de transporte y nos permitirían fortalecer el turismo local, algo necesario en estos tiempos. Lo hemos conversado ya entre los alcaldes de los cantones Yaguachi, General Elizalde, Durán, Naranjito... Y nos interesa, pero desgraciadamente eso requiere de la voluntad del Estado.

Si prevén eso con la línea férrea, ¿por qué no plantear algo similar con el río?

Darle vida, reactivar al río me parece sumamente importante, porque cualquier control de inundación debe incluir que los drenajes naturales estén limpios y desasolvados, pero ese no es el caso. Pienso que si no ha pasado es porque no hay voluntad política para hacerlo.

- ¿De la Prefectura? ¿El Estado?

De quien tenga la competencia. En este tema no hay que esperar conveniencias particulares, sino el bienestar de la comunidad. Es todo.