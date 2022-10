A tan solo tres días de la final de la Copa Libertadores que se jugará en Guayaquil, los brasileños empiezan a llegar a la ciudad, y los que llevan ya varios años viviendo en el Puerto Principal se alistan para recibir a sus compatriotas y celebrar con una serie de paseos e incluso con una fiesta.

“Los llevaremos a pasear para que conozcan Guayaquil, les daremos de probar los platos más suculentos y les enseñaremos un poco sobre las palabras más populares”, comentó ayer emocionado Ricardo Santa Rosa, un brasileño que lleva 29 años en Ecuador y confiesa estar extremadamente feliz de ver a los que llama sus hermanos.

“Para mí es un sueño poder atender a mis amigos los flamenguistas. Soy hincha enfermo del Flamengo y ahora podré demostrar mi amor por el equipo”, manifestó el hombre, que llegó el país solo para surfear y se quedó a vivir.

Una de las actividades planificadas por un grupo de brasileño-ecuatorianos es una fiesta pre-jogo (previa) el viernes 28, para que los visitantes se sientan como en casa. “Tenemos pensado atender a 1.200 brasileños. Van a venir a comer carne de nuestro país, con buena música y cerveza. En Brasil es muy típico vivir así las previas del fútbol, queremos que se sientan en casa. Esto será una locura, pero de la buena”, dijo Santa Rosa, quien maneja el programa social ‘Conecta con Brasil’, que busca enseñar la cultura brasileña y el idioma portugués en el país.

Los extranjeros son recibidos de buena manera por los que radican en Guayaquil Christian Vinueza

En el centro de Guayaquil ya se puede ver a hinchas identificados con los colores de los equipos finalistas, quienes buscan sacarse fotografías en los lugares más turísticos. Un grupo de siete aficionados al fútbol que posaban ayer en el monumento La Rotonda planifican el itinerario para los próximos días.

Leo Lima, brasileño que lleva siete años en Guayaquil, es quien los dirige y sugiere los puntos a visitar. “Algunos de ellos fueron mis compañeros del colegio y los veo después de mucho tiempo. Me siento muy feliz de recibirlos en mi casa antes de la final”, expresó el hombre de 36 años, quien pese a no ser hincha de ninguno de los equipos finalistas quiere ayudar a sus compatriotas. “Sinceramente ni me gusta el fútbol, pero debo ser un buen anfitrión con mis amigos”, añadió Lima, arquitecto de profesión. “Ahora los llevaré a que conozcan Guayarte. Aquí hay muy buenos paisajes, lugares muy lindos que les van a encantar”.

Según las autoridades, se espera que 50.000 extranjeros lleguen al país para el partido que se jugará este sábado entre los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense en el estadio Monumental.

“Deben hacer turismo. Hay mucho por conocer. Que no desaprovechen ni un minuto de la ciudad. Velaremos que todo salga bien y se sientan seguros”, indicó Andrés Coelho, brasileño que lleva dos décadas ya en la ciudad. “En el recorrido deben estar el malecón Simón Bolívar, Las Peñas y sin duda los haré treparse a la Aerovía”, señaló el propietario del restaurante El Churrasquim del Negro, ubicado en el norte.

Haremos una megafiesta para el pre-jogo con música y mucha comida. Será la fiesta brasileña más grandes en la historia de Guayaquil. Queremos atenderlos bien. Ricardo Santa Rosa

​brasileño radicado en Ecuador

Coelho adelantó que lo primero que hará con sus amigos será enseñarles algo de la jerga guayaca para evitar inconvenientes. “El español es algo parecido al portugués, pero no es igual. Deben aprender a decir algunas palabras claves que usamos aquí, como bacán, chévere, simón, aguanta... Además de sacarse el ‘obrigado’ de la boca y decir ‘gracias’, para que los locales entiendan y se sientan también a gusto”, explicó.

Janio Pinto, exfutbolista brasileño que llegó a Ecuador hace 35 años, recomienda a sus compatriotas visitantes que disfruten de la gastronomía ecuatoriana. “El ícono de Guayaquil es el encebollado, eso no puede faltar. Eso jamás se come en Brasil, así que les recomiendo disfrutarlo”, sugirió el actual entrenador de fútbol a EXPRESO.

Entre los entrevistados hubo quienes además recorrerán el parque Samanes y la Ferroviaria, donde podrán acampar miles de aficionados brasileños. Ahí, según anuncian, llegarán también para recibirlos, hacer una especie de fiesta improvisada y reencontrarse con sus raíces.