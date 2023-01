No hubo heridos ni víctimas mortales. El suceso ocurrió en Fertisa, cooperativa 9 de Julio.

Reinaldo Baquerizo solo ve cenizas. Sufre de los nervios, pero no se inmuta. Frente a él, la casa en Fertisa donde junto a su esposa Mercedes Bazurto y cinco generaciones de su familia han residido desde hace más de 45 años, se prendió en llamas y no pudieron rescatar nada.

En la alarma por un aparente incendio se descubre el robo a un cajero automático Leer más

De lo primero que Baquerizo se queja es de su silla de ruedas. "Esta es la única con la que puedo desplazarme y vea cómo son las cosas… se dañó cuando me sacaron del incendio. Así es la suerte", dice el hombre de 74 años.

Momentos después se escucha un grito. “¡Mi mamita va a morirse!”. A escasos metros de Baquerizo pasa Mercedes, rodeada de abrazos y en una caminata corta al que ha sido su hogar.

No alcanzó a entrar. Solo vio el humo, el olor a ceniza y todas las placas de zinc en la calle carbonizadas y se desplomó. Los vecinos la cubrieron y la auxiliaron para que se recupere.

“Yo estaba en cama. No puedo subir y solo escuché a mi nieta gritando que se quemaba un colchón. Me sacaron y me pusieron al frente”, dice Baquerizo, quien trabajaba en el Puerto y era pintor ocasional.

Las llamas fueron muy rápidas y no dieron tiempo a nada. Sobre las 16:00 el incendio fue reportado a los bomberos, quienes acudieron en tres máquinas con diez unidades para controlar y atender la situación.

Una clínica de rehabilitación para personas con adicciones fue clausurada Leer más

Finalmente, el pintor pide ayuda a las autoridades y a la comunidad, dado que no tienen dónde dormir y perdieron todo.

Si desea ayudar, puede comunicarse a este número: 099 386 7489.