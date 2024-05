Feriado por Día del Trabajo: Se espera que 229 mil personas salgan de Guayaquil

Debido al feriado por el Día del Trabajo, que será celebrado sus días de asueto desde el viernes 3 de mayo, la fundación Terminal Terrestre estima recibir un total de 229.000 personas hasta el 6 de mayo.

Asimismo, se espera que salgan por día 2.800 unidades del Terminal Terrestre de Guayaquil, y de la terminal de Pascuales, 920 por día. En cuanto a los destinos más escogidos por la ciudadanía, pronostican que estos sean Manta, Portoviejo, Quevedo, Pedro Carbo, Santa Elena, Playas y Daule.

Entre sus estimaciones, proyectan que lleguen 26.000 pasajeros más, en relación al mismo feriado del 2023. Razón por la que se han preparado varios contingentes de seguridad, asegura el ente.

Entre las acciones a tomar, detallan que la Terminal Terrestre de Guayaquil contará con varios supervisores, agentes del Grupo de Inteligencia de la Terminal (GIT), 52 guardias de seguridad y monitoreo todo el día a través de 160 cámaras de seguridad distribuidas en la instalación. A esto se suma el apoyo de agentes de la Policía Nacional, Segura EP y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

De hecho, varios ciudadanos ya han comenzado a salir del Puerto Principal, como es el caso de Viviana Zambrano, quien va rumbo a Santa Elena. “Creo que necesito un descanso, no del trabajo, sino de toda la inseguridad que hay en Guayaquil. Y por lo que veo, no soy la única que piensa así. Varios amigos están haciendo lo mismo, se alejan de la ciudad y van a lugares más tranquilos. A mi me robaron apenas inició la semana, por suerte no me quitaron cosas muy importantes, se llevaron mi cartera y ya cancelé mis tarjetas. Así que no pasé por mucho problema, pero eso solo ha hecho que me quiera ir con más ganas de Guayaquil”, comenta Zambrano

Otro servicios disponibles durante el feriado

El ente anunció que la Terminal de Cargas y Encomiendas se mantendrá operativa en su horario regular, que es de 06:00 a 22:00. Pero existe la probabilidad de que determinadas cooperativas no brinden atención al público debido a que se acogieron al feriado. El servicio de la Terminal Terrestre de Guayaquil será las 24 horas, y el horario de la instalación en Pascuales será de 05:00 a 21:00.

