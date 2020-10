Las fases del luto se estancan al no poder ir a una tumba

La vida y el dolor de haber perdido un hijo están en el parque Samanes. Por un lado se escuchan las risas de los niños que andan en bicicletas, murmullos de familias conversando; y a la vez, frente al escenario de la concha acústica, está un grupo de padres que se alista para lanzar globos en memoria a los bebés que fallecen en el vientre de la madre, o que murieron a los días de nacidos.

“La ciencia tiene límite, es doloroso no poder identificar a todos los cuerpos”

Mientras alistan los globos, los participantes explican que este es un evento a propósito de que el 15 de octubre fue el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Neonatal y de la Infancia Temprana. Pero, también se solidarizan con las familias que todavía no han podido enterrar a quienes murieron por coronavirus , y su cuerpo se perdió en algún hospital de Guayaquil. En esa situación están unas 59 familias.

El hecho de que mi hijo no nació, no significa que no lo extraño. Es la primera vez que vengo con mi esposa. Mi bebé falleció en el vientre, en mayo de este año.

Dario Herrera

​Padre de familia