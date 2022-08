Recuerdan la lucha contra la violencia sexual en las aulas, la defensa a la niñez y adolescencia, el rescate de animales (llevados hasta procesos legales), pero en el caso de un niño de 8 años que fue violado por otro alumno en su propio plantel, en Mapasingue Oeste, las autoridades locales, provinciales o que intervienen por el bien común de los menores ni siquiera han reaccionado o emitido en sus redes sociales algún pronunciamiento. Nada.

En las plataformas aparecen videos o comunicados de sus gestiones sin hacer mención a este hecho (ver nota adjunta).

Sobre el caso, EXPRESO conversó con el defensor de la familia, Héctor Vanegas, quien aseguró que en el informe pericial se señala que el menor “ha sido violado en repetidas ocasiones”, y que la última vez fue el 9 de agosto. Recordó que el pequeño continúa hospitalizado en un centro de salud recibiendo un tratamiento, y se prevé que sea dado de alta el lunes 22 de agosto.

En cuanto al proceso legal, el jurista presentó un alcance a la denuncia en la Fiscalía para que se ejecuten acciones como la toma de versiones, el reconocimiento y la reconstrucción de los hechos de manera inmediata. “Se ha pedido al fiscal para que despache inmediatamente por la urgencia del caso”, precisó Vanegas, al hacer hincapié que otra madre de familia habría denunciado un hecho a las autoridades del plantel, en julio pasado, pero que, recalcó, “no le prestaron atención”.

“En ese baño encerraban a su hijo; ella también ha comparecido a que declare, así como el presidente de los padres de familia”, puntualizó Vanegas, al decir que la rectora del colegio “no ha brindado” ningún tipo de asistencia a los padres.

La tarde del jueves anterior, el Ministerio de Educación confirmó que la maestra que no reportó este hecho fue separada de la institución, mientras que a la rectora, denunciada también por omitir la información, se le abrió un proceso sancionatorio. No obstante, esta acción no quita la incertidumbre y pánico que invade a los representantes de la ciudad, quienes aún aguardan explicaciones por parte de las autoridades del plantel.

“Por las investigaciones del caso y por una posible omisión del hecho, se está ejecutando un procedimiento sumario, que es sancionatorio, ante la conducta de omisión de la docente. Es decir, no se encuentra fungiendo como maestra del Ministerio de Educación y se queda en proceso de espera a que se resuelva el caso”, dijo Édgar Acosta, coordinador jurídico de Educación, en una entrevista a un canal de comunicación.

Fotos, videos, comunicados, pero nada del caso

El Ministerio de Educación ha sido el único que reaccionó sobre el caso. Sin embargo, en la ciudad, la alcaldesa Cynthia Viteri no ha hecho mención alguna sobre esto, pues, ayer, en sus publicaciones hace referencia a una nueva jornada de adopción de mascotas o que se hizo justicia en el caso de maltrato a mascotas de Las Cumbres.

La Defensoría del Pueblo, con César Córdova al frente, se ha referido a temas como una campaña para la defensa de la niñez y adolescencia o que entregó el proyecto de Ley Orgánica de Protección Animal en la Asamblea Nacional.

Por su parte, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, divulgó en un video la puesta en marcha de un espacio que busca fortalecer los derechos y participación de mujeres en la toma de decisiones en diferentes ámbitos, potenciando su liderazgo.

Esteban Bernal, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ha cumplido agenda, con diferentes tareas, pero tampoco se ha referido al hecho. Lorenzo Calvas es el gobernador de la provincia del Guayas y en sus últimos tuits se ha pronunciado acerca de acciones referentes al estado de excepción.