Falsos estudiantes se insultan en una clase virtual de la Facso

La catedrática Carmen Nieto, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, denunció a la entidad esta semana un incidente violento protagonizado por supuestos estudiantes de su clase que empezaron a intercambiar insultos.

Ocurrió el miércoles pasado. El video se hizo viral en redes sociales desde esa noche y hoy es causa de alerta entre las autoridades. De acuerdo a la maestra, se conoce que las personas involucradas no son parte de la lista de estudiantes, pero eso es causa de preocupación, pues deja al descubierto la vulnerabilidad del sistema, observa la docente.

De acuerdo a lo que cuenta, uno de sus estudiantes pidió permiso para cambiarse de máquina y ella dio acceso nuevo. Fue cuando entraron los intrusos. Uno preguntó cuándo es la siguiente clase y luego, con términos vulgares, dijo que no quería asistir más, que tenía que trabajar.

“Module su vocabulario”, pidió Nieto, pero no sirvió de nada. Empezó una batalla campal de insultos; pero eso, aunque es lo que se ve en el viral, no fue todo. Alguien colgó la imagen de un hombre con el cierre del pantalón abierto. En 36 años de cátedra, Nieto no tuvo una experiencia como esta.

La catedrática reflexiona en que hay que pasar revista de los reglamentos internos que determinen cómo actuar y qué hacer en estos casos, pues “es bochornoso y afecta la imagen de la entidad”. El tema es investigado por las autoridades. Casos similares se conocen en otros centros académico.