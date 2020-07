Fallece José Antonio Gómez Iturralde

"He dejado huella en lo que he hecho", declararía José Antonio Gómez Iturralde en una entrevista a la revista Semana. Sabía bien que había logrado hacerse del respeto de la ciudad que hoy deja de luto, con un legado de treinta obras en muchas de las cuales narra la historia de Guayaquil.

Su muerte la anunció en redes su nieta, la exasambleíta María Cristina Kronfle y a lo largo de esta mañana ha sido eco de muchos guayaquileños que lamentan esta pérdida.

Hace muchos años conocí a José Antonio Gómez Iturralde en el Archivo Histórico del Guayas. Me compartió algunos de sus libros sobre Guayaquil y Olmedo. Sus escritos han sido una gran fuente de conocimiento, ejemplo y motivación. QEPD.🙏🏼 — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) July 21, 2020

Gómez Iturralde fue miembro de la Academia Nacional de Historia, autor de más de 30 libros, exdirector del Archivo Histórico de Guayas. A sus 93 años de vida ejemplar, resalta Kronfle, queda un legado innegable. Hoy descansa en paz.

En una entrevista con EXPRESO, José Antonio Gómez Iturralde confesó que amó y nació junto al río. Y describió su vida en algunas interesantes frases.

-Nunca fui rebelde, pero sí fui un niño y joven que hizo lo que debía hacer.

-Siempre tuve la seguridad de que iba a escribir un libro y mientras ese día llegaba hice de todo en la vida. He tenido una compañía de construcción, he sido bananero, camaronero y constructor de caminos, hice dos edificios del IESS frente al Forestal, el Instituto de Ciencias Básicas de la universidad de Guayaquil y en todo lo que he hecho he tenido la suerte de dejar una huella de mi vida.

-Soy regionalista porque amo a mi región pero no soy sectario, eso no soy.

-La fiesta principal de Guayaquil no es en julio, es el 9 de Octubre.

