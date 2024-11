Fallece hombre atropellado en la fecha dedicada a las víctimas viales

Este 17 de noviembre, en Guayaquil se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Durante el acto, que se llevó a cabo en el Parque Samanes, las familias de las víctimas solicitaron que haya más control, sanciones y respeto vial para evitar que la lista de afectados por los siniestros siga aumentando. No obstante, la tarde de este mismo día en la avenida de Las Américas, en el norte de la ciudad, un hombre murió atropellado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El ciudadano, identificado como Víctor Santiago Cruz Chancay, de 40 años de edad, se movilizaba en una camioneta marca Toyota cuando otro automóvil marca Kia se intentó integrar a la avenida desde una intersección, causando la colisión, producto de la cual el fallecido perdió el control del vehículo, que terminó volcado.

Según investigaciones preliminares, la víctima podría no haber estado utilizando el cinturón de seguridad y por la fuerza del choque salió disparado por la ventana y cuando la camioneta se dio vuelta le cayó encima, matándolo al instante.

Una gran congestión vehicular se generó debido a que la camioneta quedó atravesada en la vía y por los curiosos que detenían la marcha para observar lo ocurrido. Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) tuvieron que llegar para dirigir el tráfico y aliviar la congestión.

Accidente de tránsito en el norte de #Guayaquil en la avenida de las Américas a la altura de Pelucas y Postizos deja un fallecido hoy domingo. Video de hace pocos minutos. @_carrascojr @AlmaCede @eluniversocom @Expresoec @DiarioExtraEc @EcuavisaInforma @EmilioZamoraM pic.twitter.com/Sqlfr68o3N — Xavier Castro (@XavierCastroF) November 17, 2024

En el lugar también se hicieron presentes agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para realizar las pericias pertinentes.

Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaron al lugar para facilitar la circulación. FRANCISCO FLORES

Asimismo, un vehículo de Medicina Legal llegó para levantar el cadáver y llevarlo al Laboratorio de Ciencias Forenses para practicarle la autopista de rigor.

El conductor del otro automóvil involucrado permaneció en el sitio para explicar lo sucedido a las autoridades y facilitar el procedimiento del siniestro de tránsito.

Un llamado a la conciencia ciudadana

En horas de la mañana, como publicó EXPRESO, las familias guayaquileñas recordaron a sus seres queridos que fueron víctimas de accidentes de tránsito y a la par hicieron hincapié en que haya no solo más conciencia ciudadana, sino más leyes y penalidades severas que logren "a como dé lugar" que la lista de afectados no se vaya incrementando en el tiempo.

Este domingo 17 de noviembre, la ciudad conmemoró el el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Siniestros de Tránsito, jornada respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que se realiza cada tercer domingo de noviembre en el mundo

En el Puerto Principal la ATM desarrolló el acto en un ceremonia, en honor a las 281 personas que fallecieron en las vías de la ciudad durante el año 2023. El acto, según detalló la entidad en un comunicado, se desarrolló en el sector de la laguna del Parque Samanes, donde previamente familias, miembros de colectivos sociales, organizaciones internacionales y autoridades participaron de una caminata desde la bandera de Guayaquil, en el parque, hasta la orilla de la laguna. Allí, se realizó una ofrenda floral en honor a la memoria de quienes perdieron la vida.

En la ceremonia Manuel Salvatierra, gerente de la ATM, aseguró que la entidad está trabajando en materia de seguridad vial y aseguró que se ha logrado reducir las fatalidades por siniestros de tránsito en un 13 %, en comparación a datos de enero a octubre de 2023 con el mismo período de 2024. No obstante para las familias no es suficiente. "Soñamos con que no muera nadie más a causa de este tipo de siniestros. Perdí a mi esposo porque un conductor que iba borracho lo chocó. Perdimos parte de nuestra vida. No es justa, nunca lo será", aseguró Magali Becerra, habitante de Sauces 8.

En el Parque Samanes se honró la vida de las víctimas de accidentes de tránsito registrados en 2023. Cortesía

Cada año, 1,2 millones de personas mueren en el mundo debido a siniestros

viales y 50 millones sufren algún tipo de lesión a causa de choques o colisiones.

Para quienes acudieron al acto y ciudadanos que se encontraban en Samanes si bien este tipo de actos en necesario para honrar la vida de quienes fallecieron, lo que más se necesita hoy son agentes que logren confirmar el estado en el que conducen los ciudadanos.

Las rodadas de motociclistas siguen sumando quejas

"Eso de que no se ve agentes en las noches es cierto. Ahora que estamos viviendo una época de apagones, por ejemplo, llegar a nuestros destinos, entre tantos semáforos apagados y la carencia de uniformados, nos pone realmente en riesgo. Sé que debe ser difícil de un momento a otro capacitar a más agentes para tenerlos de forma masiva en las calles. No obstante debe ser una prioridad. Los jueves, donde se ejecutan las ya conocidas rodadas de los motociclistas, la ciudad es un caos. Ellos no respetan nada, la ATM lo sabe. Si embargo siguen ahí: rodando, subiéndose los parterres, yendo en contravía y hasta ingresando a los túneles, lo que está prohibido. Nadie hace caso y eso es porque no se ve a las autoridades en las calles. Por eso mi pedido es ese: a Guayaquil le urge más ojos que controlen al infractor", sentenció Sonia Velásquez, residente de la ciudadela Álamos Norte.

