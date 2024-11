Apagones, extorsiones y caída de ventas: el drama de los negocios en Guayaquil

No solo los cortes de energía y la delincuencia complican a los emprendedores y empresarios de Guayaquil. El miedo a las extorsiones también lo hace, no solo quitándoles la paz, sino también los clientes y las ventas.

Naomi (identidad protegida) relató a EXPRESO lo que ha llamado “el peor momento de su vida”. La mujer, quien pidió no se revele su identidad, contó a EXPRESO que luego de recibir extorsiones, presuntamente por parte de la Banda de Comandante Vergeles, decidió quitar los números telefónicos de su negocio, ubicado en Mucho Lote 2, pero eso ahora le juega en contra.

“Me enviaron mensajes al número que tengo publicado en el letrero de mi local diciéndome que debo pagarles $ 350 para recibir seguridad, y si no lo hacía me atacarían. Eso me llenó de miedo”, inició relatando la mujer, quien junto con un grupo de vecinos identificó el método que han aplicado los extorsionadores.

“Ellos realmente no saben nada de ti, solo vienen, copian los números de los locales y los utilizan para extorsionarnos. Esto nos complica trabajar con normalidad porque no tenemos nuevos clientes. En mi caso, se ha reducido la captación de clientes y ventas”, relató la mujer, quien además confesó que su padre también fue extorsionado un año atrás e incluso fue baleado por no pagar las ‘vacunas’.

Los delincuentes toman los números y te llaman a extorsionar, pero no saben nada de ti. Por eso borramos los números de los carteles Naomi comerciante afectada.

“A mi papá le metieron 14 balazos. Afortunadamente está vivo, pero tuvo que huir de Guayaquil”, contó la emprendedora, quien teme por su vida y lamenta la disminución en sus ventas.

EXPRESO pudo conversar con varias personas que cuentan testimonios similares al de Naomi. Para ellos, más allá de la extorsión y el miedo que pasan, las medidas que toman para evitar la extorsión terminan siendo perjudiciales.

A pocos metros del negocio de Naomi se ubican otros locales que también han optado por tapar los contactos y hasta las redes sociales de sus negocios.

“Después de ver la forma en que operan las bandas y que toman los contactos de las lonas publicitarias, decidimos quitarlas. Lamentablemente eso ha hecho perder las ventas y nuevos clientes, pero creemos que es una forma de mantenerse a salvo y trabajando”, comentó un hombre, quien mantiene un negocio de reparación de computadoras y tecnología.

“Hemos tenido que trabajar solo con referidos, aunque ya así no llegan nuevas personas, pese a que tenemos buena ubicación.

En este sector del norte de Guayaquil, un grupo de líderes barriales fue el que identificó que son personas en motos las que pasan por los negocios anotando los números para luego amedrentar a los dueños de los negocios.

“Cada vez que los vemos prendemos nuestras alarmas comunitarias para ahuyentarlos. Creemos que es una banda que viene de Vergeles a molestar acá, pero ellos no tienen mayores detalles, solo copian y llaman o escriben para molestar”, explicó un líder barrial, quien detalló que ante estos actos delincuenciales han tomado varias medidas de seguridad.

Mucho Lote 2. Aquí también se han retirado letreros o pintado las lonas que indicaban las redes sociales para evitar ser extorsionados. El vecindario también activa alarmas. FRANCISCO FLORES

“Como vecindario hemos instalado cámaras, alarmas y tenemos grupos de WhatsApp para protegernos. Pese a esto, el barrio se ha unido para no ser una zona vulnerable”, dijo.

Según cifras tomadas de la página web oficial de Segura EP de Guayaquil, entre enero y septiembre de 2024 se han reportado 2.209 casos de extorsiones. Sin embargo, a decir de los comerciantes que conversaron con EXPRESO, esa cifra estaría muy alejada de la realidad.

“Aquí en Sauces 6, solo en una cuadra, por lo menos hay unos diez negocios que hemos sido extorsionados y ninguno ha puesto denuncias porque sabemos que es un trámite muy engorroso y no todas las denuncias son atendidas”, dijo Andrés (identidad protegida), quien también decidió eliminar los números en su negocio.

“Borré el número de las pancartas, lo cambié y el nuevo procuro solo darlo a personas de confianza. Es difícil porque un comerciante debe moverse con mucha gente, pero es muy peligroso”, explicó el hombre, quien confesó que está analizando cambiarse de local.

Durante el recorrido que realizó EXPRESO a lo largo de la calle José Antonio Parra Velazco, que separa a Sauces 6 de Sauces 5, se percató que son al menos media docena de negocios que han decidido borrar los números de sus lonas publicitarias.

La mayoría de los afectados prefirió no dar mayores declaraciones por miedo a las represalias de las bandas delincuenciales, pero todos confirmaron que lo hacen por precaución ante los repetitivos casos de extorsión contados por sus vecinos.

“Preferimos no hablar porque ya hemos visto muchas personas asesinadas por hablar de más. Solo estamos tomando los recaudos para evitar tener que cerrar nuestros negocios”, resumió un hombre, que tampoco permitió que se fotografíen las medidas que estaba tomando para que la delincuencia no logre contactarlo.

2.209

casos



de extorsiones reportados entre enero y septiembre del 2024, en Guayaquil.

También hay problemas a la hora de alquilar

En la ciudadela la Alborada la historia es muy similar. Los dueños de los locales comerciales también tomaron medidas para evitar ser extorsionados. Y no solo los negocios que están funcionando, sino también los dueños de locales comerciales que están en alquiler.

“Tengo dos locales en la Alborada con el letrero de ‘Se alquila’, pero no pongo número porque así también pueden querer extorsionar. Lo que hago es que me quedo parado fuera de cada local esperando un par de horas para ver si sale algún interesado. Parece que hemos retrocedido 20 años y no por falta de tecnología, sino por la delincuencia”, expresó Jair Sánchez.

La ciudadanía pide a las autoridades más control y severidad al momento de establecer penas para los capturados. “Primero pedimos que puedan ser más precisos al momento de trabajar, y, segundo, que cuando los atrapen caiga sobre ellos todo el peso de la ley porque sé que los dejan libres de forma pronta”, comentó David Montoya, morador de la Alborada.

