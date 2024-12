La extorsiones en Guayaquil se multiplican sin acciones de las autoridades

Las denuncias por extorsiones en todo 2022 son inferiores a cualquier mes de 2024. Así de alarmantes son las cifras que comparte Segura EP en su portal web. Las extorsiones se han multiplicado y sus consecuencias también.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, las también denominadas ‘vacunas’ son un mal que no solo provoca inestabilidad económica, sino también problemas psicológicos, migración de familias enteras, cierre de negocios y en algunos casos muertes violentas. Un tema que en 2024 se ha recrudecido, pero sin acciones contundentes por parte de las autoridades para detenerlas.

Al menos así lo demuestran las estadísticas. La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP, tiene en sus registros (ver infografía) que en todo 2022 se reportaron 188 casos en la ciudad. Esa cifra prácticamente se quintuplicó en 2023, que en el mismo lapso de tiempo alcanzó las 939 denuncias. Sin embargo, la cifra se volvió aún más escandalosa en 2024. Con corte a septiembre, ya se han reportado 2.209 casos. Es decir, 1.270 más que el año anterior.

Y en relación a 2022, el mes con menos extorsiones de 2024 (septiembre, con 198) es superior al total de lo registrado hace dos años (188 casos), lo que demuestra la falta de control por parte de las autoridades a decir de la ciudadanía, que ya no sabe qué hacer para protegerse.

Sin embargo, para muchos afectados por las extorsiones, esta cifra podría ser apenas una parte de la realidad. Y es que muchos confiesan no denunciar por temor a las represalias. Sienten que las autoridades no los protegen.

Locales de Sauces 6 sufren extorsiones

Por ejemplo, en Sauces 6 al menos 20 negocios han sido extorsionados, todos aparentemente por la misma banda delincuencial, pero ninguno ha puesto una denuncia formal. “¿Para qué hacerlo si no hacen nada? Además, uno ya no sabe en quién confiar porque se ha visto que los mismos policías son cómplices de las bandas”, declaró Elías Gavilánez, un comerciante de ese sector de la ciudad que confesó a EXPRESO ser víctima de extorsiones.

En el sur de Guayaquil, de hecho, algunos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios debido a que los ‘vacunadores’ llegaron incluso con amenazas aún más fuertes, disparando a sus locales. En otros casos, se ha observado que las bandas delincuenciales secuestran a los propietarios de los comercios para extorsionarlos. En algunos casos han logrado ser rescatados, pero en otros han acabado con la vida de sus víctimas, como ocurrió con un joven en Sauces que por defender a su madre que iba a ser secuestrada, terminó asesinado.

Una de las modalidades por parte de los comercios para evitar ser extorsionados es dejar de compartir sus redes sociales o números de teléfono en lugares públicos. Otros han optado hasta por cambiarse de sitio. “Yo tenía mi negocio en Mucho Lote 2. Cuando me empezaron a ‘vacunar’, tuve que cerrar el local y me mudé al sur. Ahora tengo mi local, pero evito poner letreros y trabajo de forma más reservada”, comentó una comerciante de ropa, quien pidió mantener en reserva su identidad.

Según la información recabada por Segura EP, el distrito con más casos de extorsiones es Nueva Prosperina (17,84 %), seguido del distrito Modelo (14,40 %) y Sur (13,67 %). Esto demuestra que las bandas no solo operan con comerciantes, empresarios o emprendedores, sino también con personas naturales que no son propietarios de negocio, han dicho en reportajes anteriores los analistas en el tema.

Otro caso al que tuvo acceso EXPRESO es el de Sara (identidad protegida). Ella contó que le llegó un mensaje extorsivo a su WhatsApp, pero sin ninguna referencia. “Solo me llamaron por mi nombre y me pidieron que pague por las buenas o me irían a buscar. Pero yo no tengo ningún negocio ni nada. Cuando me enteré de esto, supe también que esto le está pasando a muchos conocidos”, dijo la ciudadana, que cree que consiguieron su número de teléfono a través de algún referido o el robo del teléfono de alguien.

“Es la única forma. De alguna manera se filtró mi número y ahí lo obtuvieron”, expresó, al considerar que en varias ocasiones las bandas no conocen completamente a sus víctimas y simplemente tienen el contacto y el nombre. “Me reuní con personal de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y me dijeron que cambie de número, que no tenga miedo porque por el tipo de mensajes que me enviaron no tienen mayor información personal. Eso hice y gracias a Dios no volvieron a molestar”.

Para extorsionar, delincuentes usan información de las placas de los vehículos

Fui víctima de una extorsión y pagué. Al mes me subieron la cuota y volví a pagar. Hubo una tercera vez y llegó con violencia. Cerré mi local y me cambié de ciudad. Eso hace el crimen en la ciudad.

Eduarda Caicedo comerciante extorsionada

Este Diario pudo conocer por medio de un agente de la Unase que otra forma de extorsionar es a través de las placas de los vehículos. “Toman la información del carro y con eso sacan el número de teléfono y con eso extorsionan. Muchas veces ni conocen a la víctima, solo vieron el carro”, reveló el funcionario, que solicitó no dar a conocer su identidad.

Sin embargo, compartió algunas consejos. “Lo más recomendable es cambiar de número celular y empezar a cambiar las rutas que toma con frecuencia. Además, uno debe ser muy cuidadoso a la hora de compartir su contacto. En algunas ocasiones, los mismos contactos filtran números o información. Es importante denunciar para brindar un acompañamiento correcto”, sugirió el agente, que recalcó que muchos de estos extorsionadores no pertenecen a ninguna banda, pero buscan a personas para amedrentarlas.

Pese a eso, el temor se incrementa en la ciudadanía, ya que históricamente en este mes hay más asaltos. “Sin luz y con diciembre encima esperemos que las autoridades hagan algo para detener esta ola de delitos y extorsiones. No es un juego, a la gente la están asesinando. Perdí ya dos vecinos. Dueños de negocios que emprendieron a lo largo de su vida. Solo con trabajo”, lamentó Lucas González, residente de la Alborada.

