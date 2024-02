Los extorsionadores cobran una nueva vida en Guayaquil

“No lo hubiese despertado. Me levanté a las 06:00 y lo llamé para que no llegara tarde al trabajo. ‘Mijita, guárdame la comida que me la llevo’, fueron sus últimas palabras”, recordó Zoila Monserrate, mientras con tristeza observaba el cuerpo de su esposo, Pablo César Burgos Benítez, asesinado a tiros la mañana de ayer.

El hombre, de 49 años, trabajaba en un local de venta de materiales de construcción, ubicado en la avenida Casuarina, en el ingreso a la Balerio Estacio, norte de Guayaquil, que según versión de moradores y de familiares del fallecido estaba siendo extorsionado por miembros de una organización criminal.

Pablo César residía en Monte Sinaí, tenía seis años trabajando como bodeguero y chofer en el negocio, que ya había sufrido dos atentados por parte de extorsionadores, quienes serían Tiguerones y le piden 1.000 dólares al dueño del local para no arremeter en su contra o del comercio.

El primer ataque se registró en septiembre de 2023. En aquella fecha, dos sujetos en moto dispararon en contra del negocio. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los disparos fueron a una volqueta que estaba parqueada en el interior del lugar.

Dato. En Nueva Prosperina se registraron 566 asesinatos en el 2023. En lo que va del año, 16 muertes violentas.

Dos meses después colocaron un explosivo, junto a la puerta. Policías de unidades especiales retiraron el artefacto y realizaron una detonación controlada; tampoco hubo víctimas mortales.

Sin embargo, la mañana de ayer, uno de los dos sujetos que llegaron en una motocicleta entró al local comercial, preguntó por el dueño, y al no hallar respuesta, le dio dos tiros en el rostro a Burgos.

Su cadáver quedó junto a los sacos con cementos y varillas que estaba contando y que iban a ser embarcados en un camión. El teniente coronel Herbie Guamani, subjefe del distrito Nueva Prosperina, indicó que el dueño del negocio había puesto una denuncia en la Fiscalía, asegurando que estaba siendo víctima de extorsión.

