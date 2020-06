Guayaquil evaluará el comportamiento del coronavirus desde los barrios

A través de un comunicado emitido este 29 de junio, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que se invertirán los recursos que sean necesarios para cuidar a la ciudad. "El personal de salud estará al 100 % en un nuevo plan, donde dividiremos al Puerto Principal en 17 sectores para georreferenciar a la población y estar alertas ante posibles rebrotes. La ciudadanía, esta vez será pilar importante para la comunicación entre su barrio y las autoridades”, aseguró en la reunión llevada a cabo con los miembros del COE Cantonal, esta tarde.

“Nadie puede predecir si el virus va a durar meses o años. Si marzo y abril representaron el mayor pico de afectación, es probable que la población tenga la inmunidad transitoria, que no sabemos cuánto tiempo va a durar”, precisó el epidemiólogo Washigton Alemán.

Según informaron las autoridades, una vez sectorizada la ciudad, a través de la Dirección de Salud Municipal, se instalará una clínica móvil donde exista un mayor número de positivos. Y se trabajará de la mano de los líderes barriales, quienes serán capacitados para captar y emitir la información necesaria a las autoridades.

La estrategia incluirá la colocación de stikers llamativos en los hogares, que servirán de alerta, con dos tipos de colores específicos, cada uno acompañado de un mensaje que indique la respectiva denominación e instrucciones a seguir. Estos, que indicarán en qué etapa de la enfermedad se encuentran los ocupantes de ese hogar, servirán, advierten las autoridades, como medida de prevención para que la comunidad conozca el nivel del contagio.

El Centro de Convenciones, donde hay a la fecha 150 camas disponibles, se mantiene operativo para que, en el caso de que una persona infectada no cumpla con el aislamiento obligatorio en casa, sea trasladada hasta allí. En el Hospital Bicentenario hay otras 300.

El Ministerio de Salud, a través de su representante Wladimir Ramírez, informó que tienen destinadas 210 camas generales para pacientes COVID y de ese número están ocupadas 102.

La medida, que será implementada ya desde esta semana, a decir de los ciudadanos es favorable. "Así sabremos con más certeza qué esta pasando, aunque me asusta un poco. Este tipo de acciones, tomadas de un momento a otro, me hace pensar que el rebrote llegará de aquí a mañana. Ojalá me equivoque. Ojalá estemos realmente preparados", asegura Karen Montenegro, habitante de la cuarta etapa de la Alborada.