Alcaldes marcharán en Guayaquil para exigir al Gobierno el pago de la deuda a los municipios

Los 51 alcaldes de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos anunciaron la mañana de este 29 de junio que marcharán en Guayaquil el próximo jueves para exigir al presidente Lenín Moreno el pago total de la deuda que mantiene el Gobierno con los municipios del país.

Así lo anunció el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) regional, Edson Alvarado. “Caminaremos por las calles de Guayaquil para entregar un manifiesto al gobernador de la provincia del Guayas para que él le entregue al presidente. No vamos a hacer ni desmanes ni nada. Vamos los 51 alcaldes para demostrar que estamos unidos para que nos paguen lo que deben”, precisó.

Alvarado, quien además es alcalde del cantón Santa Lucía, en Guayas, aclara que la última transferencia que hizo el Gobierno en estos días no es “ni el 10 %” de lo que les deben a los municipios.

“El Gobierno está haciendo una campaña diciendo que ha entregado el dinero. De ese dinero han depositado para las prefecturas y los GADS parroquiales. A nosotros nos han depositado 84 millones que no significa ni siquiera el 10 % del valor que nos adeudan a los GADS municipales. La deuda es de 984 millones”, precisó.

Además, señaló que el próximo 15 de julio van a ir a Carondelet para intentar conversar con el presidente. “Solamente con el presidente porque ya no queremos más intermediarios. Ni ministra de Gobierno ni peor ministro de Finanzas”.

Alvarado también advirtió que si el presidente Moreno no los recibe paralizarán las actividades de todos los municipios que componen la zona 5.

“Nosotros estamos haciendo un sacrificio. Si hasta el 15 de julio el presidente no nos atiende, a partir del 16 de julio como ente regional paralizaremos los servicios en nuestros municipios porque no aguantamos más. El personal ya no da, la situacion económica de los municipios ya no da. Más cuando nos piden la reactivación”.

Alvarado también hizo un llamado al presidente de AME nacional para que se una al pedido que están haciendo.