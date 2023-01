Con el agua hasta la cintura, así debieron salir estudiantes del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, tras la lluvia que cayó sobre Guayaquil, el pasado jueves 19 de enero.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra la situación y la queja de los vecinos, que se vieron imposibilitados de salir de sus casas ante la inundación que se generó en pocas horas de lluvia.

“¿Cómo es posible que esta clase de situaciones se sigan dando? Ni por campaña buscan arreglar aunque sea un poco el alcantarillado para que no se queden inundadas. Nos han dejado en el olvido”, reclamó Clara Zambrano, quien reside en el sector.

Este 20 de enero, delegados de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) acudieron al sitio para evaluar los daños y analizar las necesidades.

Sin embargo, ciudadanos como Hipólito Vera aseguran que ese panorama se repite año a año. “Esto ya cansa, pero lo que más me duele es que debo llevar en esta situación a mi niño. Ya que el Municipio no piensa en los adultos, pero, por favor, ayuden a los niños. No se merecen esto”, clamó.