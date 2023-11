Estudiantes ecuatorianos destacan en concurso internacional de proyectos STEAM

Estudiantes ecuatorianos destacaron con la presentación de proyectos a nivel internacional en las últimas semanas.

El pasado 4 de noviembre se desarrolló la clausura del Disney Program de CODED con la muestra de parques temáticos en el Orlando Science Center.

En este evento participaron colegios de siete países: Ecuador, Venezuela, Colombia, México, Panamá, El Salvador, República Dominicana.

El primer lugar de este concurso fue para Ecuador, representado por el Liceo Panamericano Samborondón, con su propuesta del parque temático Ecuaworlds: four worlds in one.

El equipo ganador estuvo conformado por cinco estudiantes entre las secciones de primaria y secundaria del centro educativo.

Fabiola Cordero, docente de esa institución, explicó que la competencia medía las capacidades de los estudiantes en las ramas de STEAM y codificación. Dijo que resultaron ganadores tras enfocar su proyecto en robótica e innovación.

"Nuestro próxima meta es presentar nuestra propuesta de parque telemático que se llama Ecuaworld: four worlds in one en Tokio, en el verano del 2025. Pensamos que este proyecto podría beneficiar a nuestra ciudad atrayendo más turismo a nuestro país", expresó Cordero.

Otra delegación de estudiantes de esa institución participa esta semana en el World Robot Olympiad 2023 (WRO), torneo educativo dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 19 años en el que se evalúan conocimientos sobre robótica.

