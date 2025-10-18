Esquí acuático en el río Guayas: ciudadanos disfrutaron de un show internacional

Los guayaquileños aún celebran sus fiestas de independencia. Familias se juntaron en el Malecón 2000

Este sábado 18 de octubre se observó practicar esquí sobre el agua con la bandera de Guayaquil.

El espíritu festivo por las fiestas de independencia de Guayaquil se vivió con entusiasmo este sábado 18 de octubre, cuando el río Guayas se transformó en el escenario de un colorido show de esquí acuático denominado “Piratas del Guayas”, que maravilló a cientos de asistentes reunidos en el Malecón 2000.

Acrobacias y piruetas sobre el río Guayas

Desde las 11:00 de la mañana, el ambiente se llenó de música, risas y banderas celestes y blancas que flameaban al viento. Familias enteras se acercaron para disfrutar de un evento que combinó deporte, cultura y tradición, en homenaje a la Perla del Pacífico. El show de desarrolló en el muelle del Malecón 2000, ubicado en la calle Tomás Martínez

Los icónicos Juanito y Juanita Pueblo, personajes emblemáticos de la identidad guayaquileña, encabezaron la jornada con su simpatía característica, saludando al público y recordando el valor de mantener vivas las costumbres que dan color a la ciudad.

El espectáculo tuvo como invitados especiales a un grupo de esquiadores provenientes de México, quienes deslumbraron al público con acrobacias, saltos y piruetas sobre el agua, demostrando gran destreza y llenando el río Guayas de energía y emoción. El show también contó con presentaciones locales.

Ciudadanos esperan que iniciativa se mantenga

“Este tipo de actividades son hermosas. Ojalá se mantengan todo el año y no solo en las fiestas de octubre. Guayaquil necesita más espacios como estos, donde la gente pueda disfrutar en familia y sentir orgullo por su ciudad”, comentó María José Torres, una guayaquileña que asistió junto a sus hijos y no perdió detalle del espectáculo.

Según lo ha dicho el Cabildo, esta clase de eventos, que forman parte del cronograma oficial por las fiestas octubrinas, buscan promover el turismo interno y reactivar los espacios públicos del centro de la ciudad, en especial los vinculados al río Guayas, uno de los mayores símbolos guayaquileños.

“Es una forma distinta de vivir nuestras fiestas, con alegría, unión y mostrando lo hermosa que es nuestra ciudad y su río”, añadió otra espectadora mientras grababa el espectáculo con su celular.

El show de esquí acuático cerró entre aplausos, risas y expectativa de que volverá a repetirse en futuras ediciones.

