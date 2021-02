Esposa de Santiago Jaramillo pide mínimo 3 años de cárcel para quien lo atropelló

La audiencia de formulación de cargos en el caso de Santiago Jaramillo Andrade, quien fue asesinado el 17 de agosto pasado por un conductor que lo atropelló cuando iba en su bicicleta en la vía Samborondón, fue suspendida ayer, jueves 18 de febrero.

Como EXPRESO informó con anterioridad, ha sido completamente identificado el responsable gracias a las cámaras de seguridad de algunas urbanizaciones que colaboraron con las grabaciones del día del accidente. Una vez que se retuvo el vehículo, el caso supo, mediante oficio, del conductor.

En un escrito, acepta su responsabilidad, resume Ornella Zambrano, esposa de Santiago, e informa, además, que el abogado del sospechoso se excusó tras decir que tiene coronavirus y la autoridad decidió postergar la audiencia de formulación de cargos al próximo 26 de febrero.

No obstante, de acuerdo a la defensa de Santiago Jaramillo, hoy, 19 de febrero, el abogado de la otra parte asistió a una audiencia. "Es claro que mintió", reclama Ornella Zambrano.

Hoy se cumplen 6 meses q mi hijo santiago Jaramillo Andrade, la noche del 17 d agosto un irresponsable atropello y mató a mi hijo, lo extraño cada segundo d mi vida, con él se fue lo mejor d mi.Exijo justicia para santiago jaramillo Andrade , no mas impunidad pic.twitter.com/645mgGrXNh — sandra andrade (@sandrandrade10) February 17, 2021

"La justicia sigue siendo un proceso demasiado lento en este país. Hemos tenido que pasar un sistema burocrático donde por cada cosa se necesita oficio. Buscamos justicia para Santiago. Y que la pena no sea corta. No de un año, no de seis meses", dice la esposa de Jaramillo.

Que el implicado haya aceptado la responsabilidad, explica, permitiría que consiga la reducción de pena por procedimiento abreviado, por el presunto delito de muerte culposa.

El día del accidente, él no paró para ayudar al ciclista. Los días siguientes, no habló. Hoy ha aceptado su responsabilidad, pero lo justo sería que reciba al menos tres años de cárcel. Ornella Zambrano, esposa de Santiago Jaramillo.

Datos útiles, entregados por el colectivo Masa Crítica.