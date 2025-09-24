Expreso
Espol
Las clases volvieron al campus Las PeñasCORTESÍA

Espol revive su campus Las Peñas con 500 nuevos aspirantes tras 14 años de pausa

La universidad politécnica incrementa su capacidad para acoger a más aspirantes. La histórica sede será polo de innovación

Este 23 de septiembre, el campus Las Peñas de la Espol recibió a 500 aspirantes para el curso de nivelación, un evento que no ocurría en esta sede desde hace 14 años. En total, 2.700 jóvenes ingresaron al actual curso de admisión para las carreras de Grado de la universidad.

¿Por qué es importante este regreso al campus Las Peñas?

La reapertura de los cursos de nivelación en esta sede es una estrategia de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a la educación de tercer nivel. Esta medida permitió incrementar la capacidad total de aspirantes admitidos en el proceso de ingreso.

Primer día
Primer día del regreso al campus Las Peñas tras 14 años.CORTESÍA
Además, la reactivación de las actividades académicas permitirá incrementar el uso de este campus, contribuyendo así a la dinamización de este tradicional sector de la ciudad de Guayaquil.

Del grupo total de aspirantes que iniciaron el proceso, 500 jóvenes tomarán sus clases en las aulas del campus Las Peñas. Ellos pertenecen a los cursos de nivelación de las siguientes carreras:

- Nutrición y Dietética

- Administración de Empresas

-Auditoría y Control de Gestión

-Economía 

-Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (en modalidad híbrida)

-Estadística

Durante la jornada de bienvenida, la vicerrectora de Docencia, Paola Romero, resaltó la importancia de la sede, ya que acogerá el Distrito 100, un proyecto de la Espol enfocado en convertirse en un polo de innovación, emprendimiento, ciencia, investigación y cultura.

