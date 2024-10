Educador: “No esperemos que los jóvenes valoren lo que no se les enseña”

En el marco de las fiestas octubrinas, Roosevelt Barros, expresidente de la Fundación Símbolos Patrios, reflexiona sobre la importancia del civismo en la ciudad. Desde su vasta experiencia en la promoción de los valores ciudadanos y patrimoniales, Barros expone a EXPRESO los desafíos que enfrenta Guayaquil y cómo los jóvenes deben abrazar su historia para asegurar un futuro de libertad y orgullo.

En este mes en que celebramos los 204 años de la independencia de Guayaquil, ¿qué considera que le falta a la ciudad en términos de civismo, especialmente entre los jóvenes?

El civismo es la base de una sociedad que respeta sus raíces y mira hacia el futuro. A los jóvenes de hoy les falta conexión con la historia de la ciudad. No es solo cuestión de independencia, sino de entender y valorar lo que significa ser guayaquileño. Amar a Guayaquil implica conocerla, desde sus parroquias hasta sus héroes. Es necesario que en la educación se retome el estudio de la ciudad, su geografía y su historia, porque uno no puede cuidar lo que no conoce. Debemos motivar a cada joven a sentirse orgulloso de sus raíces.

¿Cree que las autoridades locales han jugado un papel importante en fortalecer esta materia en la ciudad?

Han hecho su parte, pero siempre hay más por hacer. Se necesita mayor involucramiento para que esta asignatura no sea un tema solo de fiestas patrias. Las autoridades deben trabajar junto a las escuelas, motivando a los estudiantes a participar activamente en la vida de la ciudad. Las alcaldías, los maestros y los padres deben ser un buen ejemplo, demostrando con sus acciones lo que significa ser un verdadero guayaquileño. No podemos esperar que los jóvenes valoren lo que no conocen o no se les enseña. El civismo debe estar presente en todo momento, no solo en los discursos.

Sobre la situación del guayaquileño...

Con las diversas problemáticas que enfrenta Guayaquil, como la violencia y el descuido de los espacios públicos, ¿qué considera que debe recuperar el guayaquileño en su formación?

Lo primero es el conocimiento de la ciudad. La falta de educación cívica en los currículos actuales es un problema. ¿Cómo va a amar y cuidar Guayaquil alguien que no conoce sus parroquias, sus parques, sus edificios históricos? Debemos recuperar ese vínculo entre el ciudadano y su entorno. La gente tiene que entender que cuidar la ciudad es cuidar su propio hogar. Si cada guayaquileño conoce y ama su ciudad, no verá un espacio público como algo ajeno, sino como una extensión de su identidad. La violencia y el descuido son síntomas de una desconexión con lo que verdaderamente nos pertenece.

Finalmente, ¿qué mensaje les dejaría a los guayaquileños en estas fiestas, especialmente a las nuevas generaciones?

Mi mensaje es que no olvidemos nuestras raíces. Guayaquil es una ciudad con una historia rica, un pasado glorioso y un futuro que depende de su gente. Los jóvenes deben retomar el orgullo de ser guayaquileños, no solo en las fiestas, sino todos los días. Puntos claves son proteger lo que es nuestro, respetar y promover nuestros valores cívicos y estar dispuestos siempre a luchar por nuestra libertad.

