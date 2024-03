Guayaquileños reportan problemas con la señalética en distintas calles

No es la primera vez que hacen un llamado a que las autoridades los tomen en cuenta. Quienes se desplazan por las distintas avenidas de Guayaquil, entre ellas la Narcisa de Jesús, la Perimetral y la Francisco de Orellana; dicen estar ya cansados de que se irrespeta la señalética colocada y de que esta, a la vez, sea insuficiente o esté en mal estado.

Guayaquil: La coronel Bertha Aguirre deja la comandancia de la ATM Leer más

Juan Villacís, quien habita en Mucho Lote 2, por ejemplo denunció el estado en el que se encuentran algunos letreros en la avenida Perimetral, una de las congestionadas de la ciudad.

“En la ruta, justo cerca de donde está el paradero de buses que van con destino a las playas, hay un enorme letrero virado. Precisamente en el que indica a qué velocidad debemos máximo circular para evitar las benditas multas. Lleva ya un par de semanas así. Quien no es de Guayaquil y pasa por esa ruta, fijo se gana una multa. Lo peor es que he visto agentes de la ATM, pero ni bola le dan al rótulo”, señaló.

En otros puntos como la 9 de Octubre, la queja apunta a que las ramas de los árboles las tapan. “¿Cuál es la intención? ¿Ser sancionados a como dé lugar?”, cuestionó la conductora Belén Mendoza.

‼️#Atención| La noche de ayer en Guayaquil a pesar de los múltiples atentados terroristas y los motines carcelarios estos montones de vagos salieron con sus motos a ser de las suyas en la ciudad.🇪🇨🚨🚨 pic.twitter.com/Y0Yc9Ra554 — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) March 28, 2024

Guayaquileños reclaman: ¿hasta cuándo tanta imprudencia en las calles? Leer más

En las calles de Álamos Norte, asimismo, los conductores hacen un llamado a que se coloquen cámaras que permitan multar a quienes pasan por alto señaléticas como las de no girar a la izquierda. "Hay puntos en donde lo hacen a diario conductores, motociclistas y tricimotos. Estas últimas, se supone, ni siquiera deberían rodar por esta ruta y lo hacen. Está claro que el control está fallando, como siempre. Un claro ejemplo de esto es lo que pasa todos los jueves cerca de la medianoche. Decenas de decenas de motociclistas circulan en masa por las calles de Guayaquil generando no solo caos, sino que miedo. ¿Y quién hace algo? Nunca nadie. Es una pena. La ATM no existe", sentenció Elisa Carpio, residente del vecindario.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!