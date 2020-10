De enero a septiembre se han dado 2.744 siniestros de tránsito en Guayaquil

El accidente que ocurrió el lunes 19 de octubre, donde cuatro transeúntes fueron atropellados en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura del Mall de Sol, abre una vez más la urgencia de que las autoridades intensifiquen las campañas de educación sobre las normas. En Guayaquil de enero a septiembre, de este año, han ocurrido 2.744; en estos incidentes se lesionaron 2.633 personas y fallecieron, 106, según la Agencia Nacional de Tránsito. La cifra en relación al 2019 es menor, una de las causas es por los meses en que hubo restricciones de circulación vehícular, por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Entre las primeras causas de los accidentes está conducir distraído, ya sea porque se está hablando por celular o maquillándose. La segunda razón es el irrespeto a las normas de tránsito , como al parecer ocurrió ayer en que el carro se pasó la luz roja.

Sobre el accidente del lunes, Vicente Taiano, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, manifestó: “Lo sucedido en la avenida Tanca Marengo nos deja duras lecciones. La más difícil es que el resultado se pudo evitar con una sola acción: respeto”. Agregó que el carro y la persona que manejaba están detenidos y que inmediatamente se empezó la indagación del caso y que la meta es hacer cumplir la ley.

Tras desear una pronta recuperación a las cuatro víctimas se comprometió a vigilar que el debido proceso se cumpla.

Desde @ATMGuayaquil aseguramos la retención y entrega del vehículo y el conductor a la Fiscalía de Tránsito para incie las indagaciones y haga cumplir la ley. A las 4 víctimas, les deseamos una pronta recuperación y nos comprometemos a vigilar que el debido proceso se cumpla. — Vicente Taiano (@VicenteTaianoEC) October 19, 2020

En el caso de que los cuatro atropellados presenten solo lesiones de cuatro a ocho días, la sanción para el chofer será de una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. En caso de que la incapacidad sea de 9 a 30 días, la pena privativa de libertad es de dos meses a un año, según el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), explicó a Diario EXPRESO el abogado Steven Reyes.

Reyes es el profesional en leyes que lleva el siniestro de tránsito que ocurrió en enero, de este año, en la 38 y Oriente, cuando un bus se pasó la luz roja y chocó a un motociclista, quien perdió la vida. En este caso el abogado pide sanción por homicidio culposo, que da una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

Urge una campaña, las personas conducen a alta velocidad y tienen por costumbre pasarse la luz roja, se quejan los peatones al referirse a otros casos. "Antes de cruzar tengo que ver que todos los carros se han detenido. A mi me atropelló un carro en la calle Ernesto Albán, el chofer no obedeció la ley de tránsito, se pasó la luz roja", comentó Glenda Piedra, ciudadana.

El sistema de Ojos de Águila de la @cscgye capta un accidente de tránsito en la Av. Juan Tanca Marengo. Unidades de @BomberosGYE @ATM_Transito y @CTEcuador acudieron al lugar. Trabajamos #PorTuSeguridad pic.twitter.com/CkyPAs7SLo — CSCG (@cscgye) October 20, 2020

Entre las medidas que debe tomar los conductores es evitar manejar cuando se está nervioso o demasiado distraído con un problema personal, porque ello resta la atención que se debe tomar al conducir. “A mi me atropelló un conductor, en la avenida 25 de Julio, que minutos antes había tenido una fuerte discusión con su esposa y hasta había planteado la posibilidad de divorciarse. Yo cruzaba la calle por la zona cebra, y el carro se pasó la luz roja. Pero, el mismo chofer me llevó a la clínica y me explicó que por venir pensando en su problema no distinguió que la luz estaba en roja. En este caso el conductor pagó toda mi atención médica y recuperación”, contó Galo Baquerizo.

La meta ahora es que las autoridades se esmeren en lograr una reducción notables de accidentes, en la primera quincena de octubre se contabilizan 80 siniestros de tránsito.