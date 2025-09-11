Expreso
Policía levanta indicios en el lugar.JOFFRE FLORES

Encapuchados ingresan a vivienda en Guayaquil y atacan a dueño

El hecho violento ocurrió en la cooperativa Carlos Magno, en el norte de la ciudad

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de su vivienda en el norte de Guayaquil, en la mañana de este jueves 11 de septiembre. El hecho violento ocurrió en la cooperativa Carlos Magno, en el sector de la Juan Montalvo.

Según las primeras indagaciones de la Policía, la residencia del hombre, identificado como Jorge David Tomalá Suárez, de al menos 40 años, fue violentada por unos encapuchados que llegaron a bordo de una motocicleta.

Según el mayor Guillermo Rodríguez, jefe de la gestión operativa del distrito Florida, la víctima recibió al menos siete disparos mientras aún se encontraba dentro de su domicilio. En este, que había sido cercado con unas tablas, luego de unas horas solo quedaba el silencio, pues la pareja de la víctima se había retirado.

Por otro lado, el oficial Rodríguez señaló que el hombre registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. Sin embargo, no aclaró si este proceso judicial tendría relación con el ataque armado.

Finalmente, las unidades de Criminalística y Medicina Legal también acudieron al sector para levantar indicios y el cadáver. La vivienda, en cambio, quedó encargada con una vecina, pues no tiene seguros en sus ingresos.

