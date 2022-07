Los emprendedores se toman el centro de Guayaquil en la Feria del Parque

La Feria del Parque invitó a más de 60 guayaquileños con sus pequeñas empresas, este sábado 16 de julio, desde las 14:00 hasta las 20:00 en la calle Panamá a presentar su mercadería y dejar en la ciudad su ‘marca’.

Una mujer falleció en el interior de un bus en Daule Leer más

Los emprendedores como Lissette Sanchez, cuentan que esta es la primera vez que atiende al evento, “Esta es una oportunidad nueva para nosotros, abrí junto a mi cuñada abrí Nuna café hace dos años, y esperamos con esto captar mayor clientela, y quien sabe, tal vez abrir pronto mi cafetería”, comenta Sanchez.

“Aún no termina la feria y ya no me queda mucho stock disponible”, dice Nicole Gonzales, en medio del asombro por la popularidad que ha tenido su local, ella vende bisutería. Relata que lleva más de una década con su marca de accesorios, del cual ha logrado vivir, “Lo que más me hizo feliz, fue que la mayoría pidió mis redes y número, para comprar más de mis productos.”

Varias personas asistieron al evento que se dio al aire, donde contó con música y varios puestos de comida, para el deleite de los visitantes.

Varios de los ciudadanos que llegaban, traían consigo a sus mascotas, como Damaris Arcos, “no hay muchos espacios como este para traer conmigo a mi Canelita, aquí comimos, caminamos, corrimos, fue un ambiente que pudimos gozar.”

También hay casos como el de Paula Pazmiño, quien vino con la idea de solo pasar el rato sin gastar un solo centavo. “Vine con tres de mis amigas solo para quemar tiempo, pero , estoy saliendo de aquí con cuatro bolsas de accesorios para perros y aretes para mi mami, todo es culpa del capitalismo”, dice entre risas Pazmiño, quien admite haber disfrutado de lo que tenían que ofrecer los emprendedores.