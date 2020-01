Un emotivo homenaje a los héroes del Cenepa

El estallido de los fusiles pone en alerta a toda la tropa ecuatoriana, que responde también. Los soldados se camuflan entre los arbustos, muchos resultan gravemente heridos y otros caen al suelo, dando su vida en defensa del territorio.

Lejos de ese sector del Alto Cenepa, un país a la expectativa se conforta y anima bajo un histórico lema que se replica por todos lados: “Ni un paso atrás”.

Mientras mira la pequeña recreación de la gesta histórica en la que hace 25 años participó, Carlos Villón suspira. Dice que aún recuerda cada detalle que vivió en esa épica batalla que marcó su vida para siempre.

Era un soldado de 19 años y uno de los pocos sobrevivientes de una emboscada que armó un grupo de militares peruanos contra ecuatorianos en la Loma del Maizal, en el Cenepa, el 22 de febrero de 1995.

“No sé cómo, pero mis amigos me sacaron porque quedé bastante herido. En ese ataque me dañaron las vistas, me dieron un tiro en la pierna, se me incrustó madera en la ingle y se dañó mi columna, ahora tengo prótesis en la columna. Sin embargo me siento orgulloso de haber estado ahí y defender el territorio de mi país”, manifiesta con emoción a EXPRESO.

La emotiva ceremonia que celebró el vigésimo quinto aniversario de la Victoria del Alto Cenepa, se realizó ayer en la explanada del Monumento al Reservista, en el norte de Guayaquil.

El evento, al que acudieron los sobrevivientes de la gesta, las principales autoridades militares, oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas del Ecuador, estuvo enfocado en homenajear a los 33 soldados caídos en esa batalla.

“Un total de tres aviones de combate y cinco helicópteros fueron derribados por nuestras aeronaves y la artillería. Esta acción tiene que ser recordada y comprendida en su real magnitud. Recordamos a los 33 soldados ecuatorianos que dieron sus vidas protegiendo a nuestro país, ejemplo de heroísmo y sacrificio”, exaltó en su discurso el general de brigada Danilo Gachet Páez, comandante de la segunda división del ejército Libertad, quien presidió el acto.

Los nombres de los soldados caídos se exhibieron en carteles blancos y verdes. La ceremonia militar fue parte de una serie de actividades organizadas por las Fuerzas Armadas en esta semana por la conmemoración. Entre ellas, la publicación de dos libros.

No obstante, al finalizar el acto, alrededor de 50 exsoldados reservistas de la gesta, abrieron carteles y con voz de protestas gritaban “discriminación”. Exigían atención y que se cumplan los beneficios, que indicaron, las Fuerzas Armadas les prometió después de la batalla y que aún no les cumple.

Un grupo de exsoldados sobrevivientes de la batalla pide más atención y que se les cumpla los beneficios que les corresponden. Vanessa López/EXPRESO

“Nos han invitado a la ceremonia, pero las becas para nuestros hijos, la atención en salud y los sueldos no nos los entregan como debe ser. En el Perú, contra quienes peleamos, nos reciben mejor que aquí”, protestó Pedro Medina. “No se nos reconoce como héroes a la mayoría, sino solo a unos pocos, a quienes se les da privilegios y reconocimientos”, acotó José Soledispa.

Pese a que la acción sorprendió a muchos, en ese momento las autoridades no les dieron una respuesta ni se quedaron a ver la protesta.