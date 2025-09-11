Expreso
  Guayaquil

bombers
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió ese caso.CORTESÍA

Emergencia en escuela de Guayaquil: niño quedó atrapado en una banca

Un niño de 7 años fue rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en una banca en su escuela de Guayaquil

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil recibieron la alerta la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025. La llamada reportaba que un estudiante había quedado con una extremidad atrapada en una banca, dentro de un centro educativo situado en Lizardo García y Vélez.

Hasta el lugar se movilizaron tres unidades, entre ellas una ambulancia, una de rescate y una de combate, como apoyo al personal.

Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que se trataba de un menor de 7 años, quien se encontraba atrapado dentro del aula. El personal procedió a retirar los tornillos de la banca para liberarlo.

¿Cómo rescataron los bomberos a un niño atrapado en su escuela de Guayaquil?

Una vez liberado, el niño fue revisado por el paramédico de la institución, quien determinó que se encontraba estable y sin signos de traumatismos.

Desde el departamento de comunicación de Bomberos se informó que durante la operación estuvo presente la directora del plantel educativo y que el menor fue entregado finalmente a su madre.

Incendio cerca de la avenida Barcelona

La noche del miércoles 10 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos informó que atendió un incendio de vegetación en la avenida Barcelona, por el ingreso al túnel San Eduardo.  

