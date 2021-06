Emapag inicia proceso por presunto cargo de infracción a Interagua

La sanción llegará. Luego de que los habitantes de algunos sectores de Guayaquil permanecieron sin agua por casi 36 horas y no 22, como estaba previsto, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), inicia un proceso por presunto cargo de infracción a la concesionaria Interagua.

El proceso, dijo este 30 de junio el vocero municipal, César Velasteguí, fue notificado el pasado 28 de junio, por los trabajos imprevistos ocurridos un día antes en la Planta La Toma. A decir del Cabildo, fueron 111.529 los usuarios afectados. Todos del sur de la ciudad.

Sobre el tipo de multa que recibiría, ni el Cabildo ni Emapag adelantaron datos. "Ellos tendrán 15 días para explicar mediante un informe que pasó. Ahí podrán dar sus justificativos y eso será analizado, la parte técnica de Emapag deberá confirmar si se trató realmente de un imprevisto o si lo sucedido se pudo evitar. Después de eso, habrá 20 días para emitir la notificación", señaló Martha Orta, gerente general de Emapag, también presente en el acto, llevado a cabo en el Cabildo.

Conforme al procedimiento previsto en la cláusula decimoquinta: Aplicación de sanciones y multas, numeral 15.1.3, procedimiento de sanciones del contrato de sanción que dispone notificar a la concesionaria de la infracción; Interagua tiene el plazo de 15 días computables, a partir de la notificación para que se presenten las pruebas de descargo que considere pertinente.

Sobre esta situación, la ciudadanía pide a las autoridades ser rigurosos. "Muy pocas veces podemos confiar en los tiempos que nos aseguran estaremos sin agua por trabajos programados. No debería ser así, no ahora que necesitamos más que nunca del agua para desinfectar lo que compramos, comemos y desinfectarnos incluso nosotros... Si siempre pasa lo mismo, Emapag, la misma consecionaria deberá investigar qué está pasando. No creo que ellos sean felices con las sanciones", aseguro Martha Agurto, de Las Acacias.

En este vecindario, ubicado en el sur de la ciudad, el agua llegó a las 30 horas de haberse suspendido.