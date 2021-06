Más de 36 horas sin agua en algunas zonas

Al medidodía de ayer, los moradores de la urbanización Matices, de La Aurora, indicaron a EXPRESO que el agua potable todavía no regresaba a sus casas, y que analizaban solicitar a la administración que le den agua de las piscinas.

Guayaquil se quedará sin agua por 22 horas el sábado Leer más

“La baja presión del agua fue hasta las 14:00 del lunes 28 de junio”, dijo a este Diario Irene Flores, moradora en La Aurora.

La falta del líquido después de las 20:00, que era cuando debía estar normalizado el servicio, tampoco se dio en el Puerto Principal. Al final, en algunos sectores de Guayaquil y de La Aurora el corte del agua potable duró más de 36 horas y no 22, como estuvo planificado y se anunció antes de empezar con la primera etapa del Plan Neptuno, que busca ampliar la producción y distribución del líquido.

Informamos el restablecimiento del servicio desde las 21h30 en los sectores centro y sur.



💧El servicio se está restableciendo de manera paulatina. pic.twitter.com/WVpHHEAUUg — Interagua C. Ltda (@interagua) June 28, 2021

¿Habrá una multa por la demora de restablecer el agua potable? Emapag, la empresa encargada de hacer el control de Interagua, se limitó a decir que se coordinará internamente una investigación para ver si está justificado el atraso de restablecer el servicio, y que agradecían la comprensión de los usuarios.

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en La Puntilla (Samborondón) y La Aurora (Daule), Amagua, informó a la medianoche del lunes 28 de junio que, por motivos de fuerza mayor, el proveedor, Interagua, restablecería el servicio en la madrugada, pero eso no ocurrió.

Amagua explicó que a pesar de que el agua llegó a las redes a partir de las 03:00, hubo baja presión y que era posible que el restablecimiento del líquido se llevaría todo el lunes.

Que pobre la presión con la que llega el agua en Villa Club — Jerry Rivas Hun (@JerryRivasHun) June 28, 2021

“Para salir a trabajar tuve que bañarme con agua de un botellón. Al amanecer todavía no había agua en la etapa Kriptón, de la urbanización Villa Club", dijo Marión Itúrburo, moradora de la Aurora. Agregó que su suegra, quien vive en la etapa Júpiter, le había indicado que el agua empezó a llegar a las 09:30, pero con una débil presión.

Interagua, la concesionaria a través de la que abastece también Guayaquil, anunció la suspensión del servicio en sectores del norte, centro, sur y oeste del puerto principal, debido a trabajos de mantenimiento que realizó en la planta La Toma.

La restricción comenzó a las 22:00 del sábado 26 de junio y debía extenderse hasta las 20:00 del domingo 27, pero a la medianoche de ayer aún había sectores dentro de la urbe que reclamaban a la empresa el restablecimiento.

En la noche, la empresa había anunciado a EXPRESO que las válvulas ya estaban abiertas a las 21:00, pero dos horas más tarde se anunció que con los trabajos sobre el tubo de acero de 1.800 mm se verificó la existencia de un problema técnico, lo cual obligó a modificar el plan originalmente previsto, con un mayor tiempo de ejecución.

Ilfn Forsheim, vocera de Interagua, explicó que los técnicos trabajaron toda la noche para revisar las válvulas y dar solución a la falta de agua. Sobre la carencia del líquido en La Aurora no hubo precisiones.

“En la ciudadela Guangala, el agua llegó con una presión débil, a las 23:00. Mis vecinos que no tenían una bomba siguieron sin agua hasta el mediodía del lunes”, dijo a este Diario Gina Yépez, moradora del sur de la urbe.

Las quejas de los moradores del sur de Guayaquil empezaron desde el domingo por la noche, cuando muchos regresaron a sus casas después de una jornada de trabajo y no tenían cómo bañarse. “Lo que más me enojó fue que al llegar a casa después de las 20:00, no había agua. Había trabajado todo el día y por la pandemia de la COVID-19, cuando uno llega al hogar, lo primero que quiere hacer es bañarse”, dijo Grace Viteri, moradora de Huancavilca del sur.

Otros usuarios se preguntaron por qué Interagua no se dio cuenta a tiempo de que el trabajo llevaría más horas. “Lo que molestó es que uno guardó agua para 22 horas de corte del servicio. Luego de ello colapsó el servicio higiénico de la casa”, señaló Daysi Sáenz, moradora de las Acacias.

Habrá más cortes, este no será el último por los trabajos de ampliar el servicio, y los usuarios piden precisión en decir el tiempo que se estará sin agua.

Avanzamos con los trabajos de la primera etapa del Plan Neptuno, la cual busca beneficiar a 4 millones de habitantes con un sistema de agua potable antes del 2041. ¡Trabajamos para llevar agua potable a todo Guayaquil! pic.twitter.com/FU3MKcNiIP — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) June 24, 2021

EL TRABAJO

El Plan Neptuno es por etapas

La suspensión de agua potable que se dio el fin de semana y parte de ayer, lunes, fue por instalar un caudalímetro, que es un sensor que mide el caudal lineal. Esta pieza se la puso en la línea del acueducto de 1.800 mm, en la planta La Toma, ubicada en el kilómetro 26 de la vía a Daule. Esto, con el fin de mejorar el caudal de flujo de agua en Guayaquil y sus alrededores, señaló Interagua.

Según explicó el Municipio de Guayaquil en la cuenta de sus redes sociales, el Plan Neptuno se realizará en tres etapas. En este proyecto se viene trabajando desde octubre de 2020 con la fabricación de la tubería, la adquisición de los suministros para hacer la obra que se hizo desde el sábado 26 de junio, a las 22:00, pero que no terminó el domingo 27 de junio, a las 20:00, como se planificó.

La primera etapa del Plan Neptuno se terminará en agosto de este año. La obra va a beneficiar a cuatro millones de habitantes, según el Cabildo.