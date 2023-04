De los seis hijos de Dannis, Felipe Andrés Chalar era quien, en la actualidad, la llenaba de orgullo y le daba sosiego a su corazón. Dos de sus descendientes están tras las rejas, uno en la Penitenciaría y otro en la Regional, ambas cárceles de Guayaquil.

Felipao, como llamaban de cariño al hombre de 33 años, fue asesinado a tiros la mañana del viernes, en el bloque 3 de la Balerio Estacio, noroeste de la ciudad. Ese día y en la mañana del 8 de abril, otras 13 personas fueron asesinadas. Del total de las víctimas, 10 fueron en el Puerto Principal y 3 en el cantón Durán.

El crimen de Felipao ocurrió delante de su madre, quien no pudo hacer nada más que ver cómo su hijo caía desplomado tras recibir los balazos en el tórax y en la cabeza, acorralado por, al menos, diez atacantes en motos y en carros.

Dannis, de 60 años, cobraba el bono de desarrollo humano, en una tienda cercana a su casa, cuando llegaron los pistoleros buscando a Felipe, el tercero de sus vástagos. “Todos corrían, tratando de evitar ser alcanzados por una bala. Yo me metí a la tienda y veía a mi hijo, quien estaba parado en la cuadra de al frente, que se cogió el abdomen, luego lo vi caer al piso, uno de los asesinos se acercó y lo remató. Parecía una pesadilla”, relató con su voz entrecortada la mujer.

El detalle Feriado. Durante el feriado de Viernes Santo, 13 personas fueron asesinadas en Guayaquil y Durán (entre el viernes 7 de abril y la mañana del sábado 8).

Reveló que Felipe había tenido problemas con la justicia y que fue detenido dos veces, una por asociación ilícita y otra por delincuencia organizada, pero que al salir de prisión le había prometido enmendar su vida, por ella y por sus 4 hijos.

“Mis dos hijos menores son terribles, andan robando. Si hubiesen sido ellos, quizá yo descansaba de ese tormento. Ellos salen y entran de la cárcel, antes de caer presos se amanecían en la calle, andaban celebrando, tomando y nunca les pasó nada. Felipe era de su trabajo a la casa. Me mataron al que no me daba dolor de cabeza”, confesó la madre.

Sostuvo que el asesinato de Felipao fue porque se rehusó a pertenecer a la organización criminal Los Tiguerones, y que estos habrían jurado vengarse.

El asesinato se registró en menos de una semana que se cumple el estado de excepción con toque de queda en la Zona 8 (comprende Guayaquil, Durán y Samborondón) que, en este 2023, registra 651 asesinatos. La medida también abarca a las provincias de Santa Elena y Los Ríos, justamente por el alto índice de violencia criminal.