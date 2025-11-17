Elecciones en la Universidad de Guayaquil: cuándo serán las votaciones y qué se elige

En diciembre del 2025 será la campaña electoral y la proclamación de resultados

La comunidad educativa de la Universidad de Guayaquil escogerá a sus autoridades el próximo 10 de diciembre.

La Universidad de Guayaquil, la más grande y antigua del país, celebrará elecciones en diciembre del 2025, según la convocatoria publicada este lunes 17 de noviembre.

El llamado, suscrito por el rector Francisco Morán Peña y la secretaria general Evelyn Godoy Cazar, establece que la fecha de los comicios será el próximo miércoles 10 de diciembre.

A la jornada, que será de 08:00 a 16:00, están convocados estudiantes, profesores, servidores y trabajadores, en la ciudadela universitaria, ubicada en el norte de Guayaquil.

Se dispuso que, debido a "la gran afluencia de electores y para evitar congestionamientos innecesarios dentro de la ciudadela universitaria", la votación de ciertas Facultades será en otras sedes:

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (complejo norte, en Benjamín Carrión entre Juan Tanca Marengo y Emilio Romero)

Ciencias Matemáticas y Físicas (campus centro, en Francisco de Paula Icaza y Víctor Manuel Rendón)

Ciencias Agrarias (colegio Francisco Huerta Rendón, en avenida Las Aguas)

Medicina Veterinaria y Zootecnia (Clínica Veterinaria en la Casona Universitaria, de avenida Olmedo y Chile)

Instituto de Diplomacia (detrás del edificio de Rectorado, en la ciudadela universitaria)

Autoridades que se eligen y fechas clave

Entre los cargos que se elegirán, están: rector/a, vicerrector/a académico/a, siete representantes de estudiantes al Consejo Superior Universitario con sus respectivos alternos, un representante de estudiantes al Consejo de Facultad y su alterno, tres representantes de Profesores al Consejo de Facultad con sus respectivos alternos y un representante de Servidores y Trabajadores al Consejo de Facultad y su alterno.

La inscripción de candidaturas comenzará este 18 de noviembre y culminará el viernes 21 de noviembre. La campaña será del 2 al 8 de diciembre.

El cronograma electoral establece el 19 de diciembre como la fecha para la proclamación de los resultados definitivos, tras la etapa de impugnaciones.

