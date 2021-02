Elecciones en Ecuador: Habitantes de Daule salen en canoas a sufragar

Los habitantes de los recintos La Isla, Cascol, La Palma, Guarumal , Coquito y Comején, en Daule; tras fletar varias canoas a moto, salieron a sufragar. Ellas se movilizaron por el agua hasta el puente de Las Maravillas, para tomar un bus que los traslade a la cabecera cantonal, donde debían realizar el proceso.

Eduardo Sellan, habitante del recinto La Isla, aseguró que ha tenido que pagar 15 dólares, para fletar la canoa. Esta vez, no pudo movilizarse en auto, moto o tricimoto, puesto que por el invierno, las vías se inundaron

Para Rocío Mota, del recinto Cascol, las elecciones evidenció el escenario que tienen que vivir de forma permanente en esta época. "No hay como salir de los recintos y, además, no hay dinero para pagar un flete. He tenido que vender dos gallinas para pagar la canoa e ir a Daule, todo es un problema”, dijo enojada.

Más de un ciudadano no había confirmado previamente donde debía votar, lo que generó más congestión en los sitios. Édgar Romero

Ya en los recintos, agricultores y habitantes consultados sobre el proceso, dijeron haber estado confundidos y alterados, por la cantidad de votantes que acudieron a las urnas. Muchas, sin cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas.

Elecciones en Ecuador: Quejas por incumplir con los controles en Daule https://t.co/f7xey84UIX — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) February 7, 2021

"Sigo pensando que hoy no debimos salir a votar. El presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral, tuvieron suficiente tiempo para ver si existía la posibilidad de que en el país se habilite el voto electrónico... Hoy todo ha sido un completo relajo, me apena pensar en lo que se viene....", señaló Martha Ladín, habitante del cantón.