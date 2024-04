Educacion amplía cuatro días el cronograma de matrículas ordinarias en la Costa

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, el Ministerio de Educación informó que amplió cuatro días más el proceso de matriculación ordinaria y de traslados para el año lectivo 2024-2025 en el régimen Costa-Galápagos.

La ampliación, según anunció la cartera de Estado, responde a la alta demanda evidenciada en el sistema de matriculación en línea Mineduc, a través de la plataforma juntos.educacion.gob.ec; lo que ocasionó que los servidores presenten intermitencias temporales. "En ese sentido para garantizar que los ciudadanos accedan al proceso de matriculación, esta cartera de Estado amplío el plazo", detalló.

En esta etapa, como ha publicado EXPRESO en reportajes anteriores, pueden aplicar alumnos que por primera vez accederán a un cupo en el sistema educativo fiscal. Si tienen o no hermanos en una institución pública ya estudiando no será un impedimento para hacerlo.

Con esta medida, las matrículas ordinarias, que antes estaban establecidas hasta el 20 de abril, ahora se extenderán hasta el 24 de abril; mientras que los traslados para el nuevo año lectivo, en su fase 2, se llevarán a cabo entre el 26 y 29 de abril; y la revisión de cupos y distribución de alumnos se llevará a cabo entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Para iniciar el proceso de matriculación en la plataforma del Ministerio de Educación, cuyo paso a paso fue publicado en una publicación anterior, no es necesario tener usuario ni contraseña, pero sí la cédula de identidad del padre o representante del menor, del alumno, además de una planilla de servicio básico y un correo electrónico, que será el medio al llegarán las notificaciones de Educación.

En caso de tener dudas e inconvenientes para acceder al sistema, la cartera de Estado a través de esa misma página pone a disposición los números de contacto del canal de Atención Ciudadana (1800 338222) a nivel nacional, que cuenta con operadores telefónicos habilitados en cada dirección distrital, para atender las inquietudes.

La noche del pasado 19 de abril, decenas de padres aseguraron haber tenido problemas para acceder al sistema. Ese fue el caso de Lisa Montalvo, guayaquileño, que aseguró haber intentado por 4 días ingresar a la plataforma, pero le fue imposible. "Algo pasa con el sistema, seguí uno a uno los pasos, pero cuando debía escoger entre los colegios disponibles la página se quedaba en blanco. No sé si será porque ya no hay cupo en ningún lado o porque, a causa de la crisis energética, la página presentaba fallas. En todo caso, pido a Educación que tome en cuenta estos problemas. Necesitamos que los niños estudien, que se abran cupos a como dé lugar, pero que no los dejen sin opción para estudiar", dijo preocupada.

Julieta Romero, guayaquileña y madre de dos menores que por primera vez ingresarán al sistema de educación fiscal, reportó la misma queja, por lo que exhortó a que si los problemas se mantiene, extiendan el plazo aún más días. "Puede que el 24 de abril no sea suficiente si todo sigue igual. Mi familia me indica que todos los años, históricamente, se han reportado inconvenientes parecidos. Pido, por favor, que se analice dar más días incluso para que todos podamos matricular a nuestros niños", sugirió.

