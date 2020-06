Durán se queda sin agua por 24 horas

No es la primera vez que pasa ni durante el confinamiento, ni en los últimos 5, 10 o 15 años. Durán vive prácticamente sin agua, se queja Roberto Guzmán, habitante del cantón que este fin de semana permanecerá sin líquido vital por alrededor de 24 horas.

El anunció lo hizo la mañana de este 12 de junio, la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán Emapad EP, al asegurar que debido a los trabajos pendientes del Proyecto de Mejoramiento y Optimización del Sistema de Agua, se suspenderá la distribución del líquido vital en varias partes de la ciudad; desde las 20:00 del sábado 13 de junio hasta las 20:00 del día siguiente.

Las circuitos que estarán afectadas son: Primavera 2, Circuito Panorama, Terrazas, Bienestar para Todos, 28 de Agosto, Hermano Gregorio 1, Una Sola Fuerza, Modular, Cerro Redondo, Sauces, Policía Nacional y Área deReserva.

Trabajos pendientes del Proyecto de Mejoramiento y Optimización del Sistema de Agua.



🗓 Sábado 13 de Junio 2020

🕒 Desde las 20h00

⏳ Hasta las 20h00 Domingo 14 de junio 2020.



Finalizadas las tareas, el suministro se restablecerá de manera paulatina. pic.twitter.com/xSdVGPQV2T — EMAPAD-EP (@EMAPAD_EP) June 12, 2020

Por otro lado, el 15 de junio, Interagua realizará mantenimiento, por lo que se suspenderá el agua en bloque desde Guayaquil, afectando al circuito Primavera 1.

Si bien la suspensión responde a trabajos de mantenimiento y mejoras del servicio, hay habitantes como Celeste Alarcón que aseguran sentirse inconforme. "No importa ya por qué nos suspendan, no importa si es para mejorar o no; o porque se cometió un error o lo que sea. A mí lo que me molesta es vivir sin agua. Llego años así, más de 20. Durán es un cantón grande y productivo, es ilógico que tengamos que seguir viviendo así", se quejó.

OTROS SECTORES DE NUESTRO QUERIDO CANTÓN DURAN ,NO TIENEN NI TUBERÍAS, PEOR EL AGUA ,QUE SOLO LOS VEMOS EN TANQUES ,SI ES QUE VIENE,POR FAVOR QUE ALGUNA AUTORIDAD HAGA ALGO PARA EVITAR ESTAS FUGAS DE AGUA,LIQUIDO VITAL PARA LA VIDA Y NO ES JUSTO QUE SE LO DEJE DESPERDICIAR.

SOS. https://t.co/5IAE8dcowe pic.twitter.com/ViyUdKthnI — ABANDONADOS ,......... (@orionauta) May 26, 2020

Alberto Escandón, habitante de la ciudadela Primavera 2, tiene una opinión similar. Se ha cansado, dice, de tener que almacenar siempre agua. "Acá nunca he sentido la libertad de poder usar este servicio como quisiera. Siempre hemos tenido que vivir midiendo la cantidad que usamos. Aquí en Durán hay plata, que se use entonces para lo que es primordial", agregó; al asegurar que tal es su molestia que ha pensado incluso en cambiar su lugar de residencia. Quiere irse a Guayaquil.

"No podemos vivir un año más así. Estamos en el siglo XXI. Ahora con el coronavirus, tener agua es primordial. No es un lujo, es necesidad. Un servicio básico, la deuda pendiente con los habitantes de Durán", lamentó, coincidiendo con otros habitantes.

@EMAPAD_EP @Daltonarvaezm @eluniversocom Como es posible que en cantón Durán, a parte de lo que nos toca vivir por la pandemia, tengamos que padecer por el servicio de agua potable no llega, no cumplen con los horarios establecidos , no hay presión. Esto es inhumano. — Luis De Olvera (@lgolvera25) April 6, 2020

Durante la crisis sanitaria, a fin de reducir las molestias, el Municipio gestionó la dotación de agua a través de canteros. El servicio era gratuito, sin embargo, como señalan, los habitantes no llegó a todos los hogares y lo que se repartía resultaba insuficiente. "Cuanto te dicen que para matar al virus, es necesario tener agua y jabón, uno o dos tanques resulta poquísimo. Así hemos tenido que vivir este tiempo. Es lamentable. Ojalá y estos cortes que ahora hacen, sirvan para algo definitivo en el futuro", hizo énfasis Olga Vásquez, residente también del mismo cantón.