Jazmín confundió los más de 30 disparos que escuchó a las 12:30 del pasado 6 de septiembre con la explosión de un tanque de gas. Pese a que estaba asustada por lo que creyó que era un estallido, continuó lavando los platos que utilizó para comer con sus tres hijos.

Cinco minutos después, angustiada, una vecina tocó la puerta de su casa. “Veci, mataron a su hijo, vaya a verlo, lo balearon, está tirado en el piso”, le dijo la moradora.

Corriendo, la esmeraldeña avanzó tres cuadras y llegó hasta donde yacía el cadáver de Gary, de 16 años. A escasos seis metros también estaba el cuerpo de Carlos Eduardo Vega Quijije. Ambos fueron asesinados a tiros por individuos que los embarcaron en un vehículo y se los llevaron para ejecutarlos en un sector desolado.

El doble crimen ocurrió en la cooperativa Una sola fuerza, de Durán. En el lugar, agentes de Criminalística encontraron más de 40 indicios balísticos, 40 papeles, similares a los billetes de 20 dólares, dos tarjetas de crédito y una cadena.

La mujer, quien es oriunda del cantón San Lorenzo (Esmeraldas) y radicada desde hace 5 años en este cantón de la provincia del Guayas, relató que cuando escuchó las detonaciones no sospechó que la víctima podía ser su hijo y por eso continuó con sus actividades en el hogar.

“Lo mataron por andar en malas juntas. Mi muchacho se había hecho amigo de un tal Pepito, este hombre iba a buscarlo. Era a él a quien querían matar, pero como mi hijo no les dio la dirección de donde vivía ese hombre, le dispararon a él”, manifestó Jazmín.

Gary fue embarcado en un carro azul. Vega Quijije ya estaba en el interior de ese vehículo cuando fueron a sacarlo al adolescente de su casa.

“Desayunamos. Luego nos pusimos a ver la novela. Me dijo: ‘Mami, voy afuera’. Luego ya no lo vi más. Siempre me decía: ‘si tú te mueres, me muero contigo’. Ahora estoy muerta en vida”, contó.

La mujer pidió justicia para su hijo, “porque le dieron como 30 tiros, casi todos en la cabeza”, recordó Jazmín, mientras afuera del Laboratorio de Criminalística aguardaba por el cuerpo de Gary.

En lo que va de este año, en este cantón se han registrado 94 muertes violentas. La Zona 8, conformada por Durán, Guayaquil y Samborondón, ya suma 974 asesinatos.