Drones para seguridad en Guayaquil, oferta de Aquiles Álvarez que no ‘alza vuelo’

El Municipio de Guayaquil se ha visto envuelto en polémicos roces con el sistema ECU-911 y, más recientemente, con la decisión de no proporcionar transporte a los policías. Acciones legales, por un lado, y cuestionamientos sobre la operatividad, por otro, forman parte de esta controversia en una ciudad que clama por un trabajo articulado y herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad.

Sin embargo, en materia de seguridad, hay una oferta de campaña del ahora alcalde que las comunidades aún no han visto. Hace dos años, Aquiles Álvarez afirmaba en un video que la ciudad contaría con 300 drones para vigilar las parroquias. “¡Basta de shows, vamos a la acción!”, se escuchaba en el audiovisual, que superó las 255.000 vistas y fue titulado ‘5 soluciones de la 5’.

Cuando Aquiles Álvarez llegó al sillón de Olmedo (en mayo cumplirá dos años) recordó, en uno de sus tradicionales enlaces radiales, el 4 de octubre de 2023, que la planificación para 2024 sí contemplaba esta propuesta, sin incrementar el presupuesto. Incluso barajó la idea de una caballería municipal. Pero ya hemos entrado en el primer trimestre de 2025 y los drones todavía no ‘alzan vuelo’.

Gabriel Morales, de la ciudadela Quisquís, recuerda aquel anuncio y, además de pedir respuestas sobre el estado de la propuesta, lamenta que el Puerto Principal salga perjudicado en medio de las rencillas entre autoridades.

“Las peleas entre las cámaras y las camionetas le pasan factura al ciudadano de a pie, quien con esto se siente más desprotegido... Esos drones de poco o nada servirán, la verdad, por el nivel de violencia que tenemos aquí o en Durán”, considera.

Violeta Cedeño, de Urdesa, tiene un comentario distinto al de Morales. Según ella, el delincuente tiende a migrar cuando hay acciones o implementos de seguridad. “Si hay un circuito conectado, como fue la Corporación de Seguridad, y se le dan estos recursos, podrían ayudar, ya que en Urdesa, por ejemplo, cada vez hay más casos de asaltos, y la gente se va. Ni la (avenida) Víctor (Emilio Estrada) se salva, lamentablemente”.

¿El Municipio de Guayaquil se ha pronunciado?

EXPRESO quiso saber qué finalmente pasó con la propuesta de los drones prometidos para las parroquias, por lo que solicitó una entrevista al equipo de Comunicación del Cabildo; pero hasta el cierre de este artículo no hubo confirmación sobre aquel pedido. De igual manera, sigue pendiente el tema del estado del asfalto, debido a la multiplicación de los baches.

Mientras tanto, este Diario consultó con dos expertos en seguridad sobre la viabilidad de implementar drones en la ciudad, especialmente en los barrios. Nelson Yépez, por ejemplo, subraya la importancia de crear un “mix” de seguridad electrónica y física (camionetas, custodias...), lo que convertiría a los drones en una buena opción. “Damos una idea: que se creen grupos como antes, con camionetas, militares, policías, y que se eleven drones en aquellos sectores delicados o de difícil acceso, para que entren en grupos pequeños y optimicen las acciones, incluso fotografiándolos. Sería fantástico. O en una persecución”, plantea el especialista.

Yépez añade que en la propuesta de la caballería de los metropolitanos, se buscaría reforzar el casco comercial de la ciudad, dados los casos que han alarmado a la ciudadanía, como extorsiones o crímenes.

“Sería fantástico que comenzáramos a tecnificarnos, no solo el Municipio de Guayaquil, sino el Gobierno en general. Un plan de drones no deja de ser excelente. A nosotros nos venden quimeras y, a la hora de la verdad, no pasa nada”, lamenta.

Jorge Villacreses, presidente de la Cámara de Seguridad del Ecuador, subraya que para este sistema se necesita un “escuadrón de drones”, que venga en camiones blindados con una central de monitoreo y un helipuerto en el techo del camión o del tanque. “El dron debe estar enlazado con la central de monitoreo del camión, transmitiendo imágenes con cámaras e infrarrojos, y debe ser coordinado con la Policía para que, cuando haya un evento delictivo, puedan comunicarse y dar instrucciones sobre la ubicación. Si se esconden en alguna casa, el infrarrojo permitirá reconocer cuántas personas están y si están armadas o no”, explica el experto.

Muchos barrios han decidido colocar rejas metálicas por los altos niveles de violencia. Alex Lima

¿Pero qué frena que estas acciones se pongan en marcha en la ciudad? “Falta de conocimiento de expertos verdaderos en seguridad y presupuesto”, concluye Villacreses.

En la propuesta de Álvarez en torno a la seguridad, también se hablaba de una policía ciudadana con 5.000 efectivos, que los botones de pánico se reactivarían y que se duplicarían las cámaras de seguridad.

