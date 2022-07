Carlos Jordán lleva pescando 60 años de los 75 que tiene, y quiere que sus hijos y nietos lo sigan haciendo. Por eso fue uno de los 120 ciudadanos que en 20 embarcaciones artesanales de Playas, como lo publicó EXPRESO, se lanzaron el pasado domingo al mar para pescar -por primera vez- basura y evitar así que el mar permanezca contaminado.

Los pescadores lanzan sus redes para ‘atrapar’ basura y descontaminar el mar https://t.co/ehISrsFtch — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) July 11, 2022

En total, fueron 2,3 toneladas de basura las que la comunidad logró recolectar en alrededor de cuatro horas. La zona con más polución de basura plástica, redes y cabos fue la vía a Data.

Miguel Mejillones, quien participó de la jornada, el primer campeonato de pesca de basura, organizado por el colectivo Cabos y la Universidad Casa Grande, aseguró que pescaron la basura que está visible en la superficie, el resto -dijo- que es mucha y está en el fondo del mar, no es posible sacarla así por así, por lo que pide la reacción y ayuda de las autoridades. “Si no fuera porque las familias, la comunidad, con lo que tiene y puede, está intentando limpiar el mar, el mar de Playas sería un desastre. Más sucio, más riesgoso aún... ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué no hay una iniciativa de la Alcaldía? ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente?”, cuestionó Juliana Céspedes, habitante de Playas.

“Los cabos y redes de pesca sueltos en el mar son uno de los macroplásticos más contaminantes del océano y están afectando seriamente el equilibrio de los ecosistemas marinos del mundo”, afirmó Cecilia Torres, fundadora y directora ejecutiva de Mingas del Mar, allí presente.

Los pescadores en el instante que retiraban la basura. Cortesía

A decir de Sergio Moraga, director ejecutivo de Colectivo Cabos, el objetivo del campeonato no radica en solo limpiar las playas, sino en generar una experiencia empírica que revalorice los cabos de pesca descartados generando una economía circular inclusiva que beneficie a los diferentes actores sociales locales. “Esto es solo el inicio”, aseguró; al revelar que ya está planificando nuevas fechas del campeonato en otras localidades del país. Esto, mientras siguen articulando a actores sociales para recuperar, reciclar y convertir los cabos de pesca descartados en un nuevo insumo para fabricación sostenible. NM