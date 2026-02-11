Don Medardo y sus Players gratis en Samborondón por feriado de Carnaval 2026

La Plaza Cívica acogerá el show el 16 de febrero a las 15:00. Se presenta también Beder el Musicólogo y el Combo de Darwin

La orquesta Don Medardo y sus Players encabeza la lista de artistas que se presentarán gratuitamente en la Plaza Cívica Carlos López Jiménez de Samborondón (cabecera cantonal) durante este feriado de Carnaval. El evento masivo se realizará el lunes 16 de febrero desde las 15:00, jornada que incluirá controles de movilidad en los accesos a la cabecera cantonal por la afluencia prevista.

Programación para el carnaval: Domingo

La actividad inicia en la parroquia rural Tarifa. A las 14:30, EKOS Band abrirá los espectáculos en el Malecón de dicha localidad.

Media hora más tarde, a las 15:00, la Plaza Cívica de la cabecera cantonal acogerá la elección de la Reina del Carnaval y el Rey Feo, evento que será amenizado por la Orquesta Blue Star.

Lunes 16 de febrero

El Malecón de Tarifa recibirá a Latinos Band desde las 14:30. En la Plaza Cívica, el show principal arrancará a las 15:00 con la presentación de salsa urbana de Beder "El Musicólogo", seguido por el concierto de Don Medardo y sus Players, el evento central de la agenda festiva.

Martes 17 de febrero

El cierre del feriado contará con la orquesta George y sus Brillantes en el Malecón de Tarifa a las 14:30. Finalmente, la Orquesta El Combo de Darwin clausurará la programación musical en la Plaza Cívica a partir de las 15:00.

Horarios de parques

A la par de los eventos musicales, se mantienen habilitados los espacios recreativos. El Parque Bicentenario (Ciudad Celeste) abrirá de 06:00 a 22:00. Por su parte, el Parque Histórico atenderá desde las 09:00 el lunes y martes, mientras que los parques acuáticos de Samborondón y Boca de Caña operarán desde las 11:00 durante el fin de semana previo.

