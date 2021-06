Los docentes del Guayas exigen el pago inmediato de la compensación jubilar

Un grupo de maestros se congregaron ayer en el parque San Francisco, para exigir que les paguen la compensación jubilar. Este es el sexto plantón que realizan, según dijo a Diario EXPRESO Harry Valarezo, presidente de la organización de Maestros Jubilados del Ecuador 2019 y 2020 núcleo del Guayas.

Los docentes se reunieron a las 10:00 y después de hacer el plantón en la avenida 9 de Octubre y calle Pedro Carbo marcharon hasta la Gobernación. “Allí entregamos una carta para el Gobernador, Vicente Taiano, para que atienda nuestro pedido y converse con los ministros de Educación, Trabajo y Finanzas que deben actuar para que se realicen los pagos de la compensación jubilar a cientos de maestros. El monto para cada uno es de unos 53.100 dólares”, explicó Valarezo.

Este pago se hace con bonos del Estado. “Necesitamos que las nuevas autoridades nos ayuden, en el pasado hubo lentitud en validar los expedientes de los maestros, para recibir la compensación jubilar, que por derecho nos corresponde. Han pasado dos años y aún no nos pagan. Unos tienen la orden de pago hace tiempo, otros tienen carpetas rezagadas. Por eso necesitamos que se agilite el trámite y el pago”, dijo Valarezo.

Una de las maestras que asistió a la marcha fue Norma Orellana, 64 años de edad. Ella se jubiló el 31 de marzo 2019, pero recién el mes pasado el distrito de Educación le indicó que le faltaban documentos, para que su carpeta sea aceptada, para el pago de la compensación jubilar. Los papeles que faltaron fueron un nombramiento del 2010 y el cese de funciones, este último sí lo habían entregado y al parecer se perdió, explicó Orellana.

Ahora el trámite de Orellana, como de otros maestros que han pasado por esta mala experiencia, deberá empezar en cero nuevamente y por esta mala atención es que salen a reclamar de manera pacífica. "Se requiere más eficiencia, no se puede permitir que después de más de un año recién me digan que faltan papeles. Esto no es reconocer el trabajo que en mi caso fue por 35 años, para educar a niños que asistían a la escuela", señaló Orellana.

Según Valarezo más de 250 maestros, en Guayas, tienen dificultad para que se apruebe su carpeta para el pago de la compensación jubilar; y son más de 1.000 que tienen la orden de pago, pero el tiempo pasa y no se ejecuta. Ellos vienen reclamando el pago de este derecho desde el 2019 y planifican el séptimo plantón para el próximo miércoles 23 de junio. Seguirán reclamando hasta que las nuevas autoridades los atiendan sus requerimientos.