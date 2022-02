Los doce árboles de la avenida Narcisa de Jesús que el pasado martes, como lo contó EXPRESO, habían sido cortados por la mitad por un sujeto aún no identificado; fueron este 3 de febrero finalmente reemplazados.

12 árboles en la vía El Limonal fueron destruidos Leer más

Personal municipal, cerca de la cooperativa El Limonal, donde ocurrió el hecho, plantó especies como algarrobo, colorado, cedro, compoño, tecoma, roble y Fernán Sánchez. De los 12 árboles arrancados, se pudieron rescatar seis que están recibiendo atención y mantenimiento en el vivero municipal. Sin embargo, que se hayan colocado nuevas especies en el sitio en el que, hace apenas unos días atrás, se podían ver hasta los troncos de los árboles partidos en dos, no ha reducido la indignación que en momento se sintió.

La ciudadanía, que pide aumentar el control a las zonas donde hoy se están sembrando árboles, solicita que se identifique a quien agredió el área verde. “Hay que identificar y sancionar con cárcel u obligando a esta persona a sembrar al menos 200 árboles. Por favor, no hay que tomar a la ligera una situación como esta, si no lo hacen ahora, en los próximos días o meses más especies serán vulneradas. Esta vez hasta hubo tiempo para que las pinten”, recordó indignada Blanca Ojeda, habitante de Mucho Lote 2; quien lamenta que en una ciudad sin sombra, como Guayaquil, sucedan este tipo de cosas.

Especies como algarrobos han sido plantadas en el sitio. Cortesía

El parque que perdió el brillo y donde solo resisten los árboles Leer más

Para Juliana Beltrán, habitante de la ciudadela La Perla, aledaña al sector, urge que dentro de casa las familias hablan de la importancia de conservar estos espacios. "De padre, si me enterara que mi hijo hace una barbaridad de este tipo, además de castigarlo, sí, lo obligaría a plantar en las zonas donde faltan árboles en la ciudad. Lo obligaría a cuidarlo, regarlos y hablarles hasta que comprenda la importancia de los árboles en nuestras vidas. Uno como adulto debe enseñar a los más jóvenes a amar la naturaleza... Solo así, en algún momento de malcriadez o arrebato, hechos de este tipo no se cometen. Hay un límite. Está claro que el protagonista de esta acto vandálico, simplemente no los conoce", precisó.

Para los habitantes de las urbanizaciones que se asientan a los costados de esta arteria, urge que la Alcaldía no pare de sembrar especies. Los parterres y veredas, alertan, siguen siendo zonas grises. "Queremos un corredor verde. Lo que se ha hecho todavía es insuficiente...", piensa Nelson Solines, habitante de Metrópolis II.