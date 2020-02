Doce árboles se cayeron durante el aguacero

Los daños que dejó la lluvia que cayó sobre la ciudad la tarde del 26 de febrero son múltiples. 23 calles y avenidas de Guayaquil con acumulación de agua, 12 árboles caídos, 11 sectores inundados en Monte Sinaí, una vivienda colapsada en la cooperativa Balerio Estacio, 4 sectores inundados en la cooperativa Sergio Toral, y un vendaval en las calles 4 de Noviembre y 25; son apenas algunos de los registrados por la Corporación de la Seguridad Ciudadana.

Sobre la fuerte lluvia que soportó el cantón #Guayaquil el 26 de febrero desde las 19h00 la @alcaldiagye a través de la @cscgye informa: pic.twitter.com/2R8YKXw5HO — CSCG (@cscgye) February 27, 2020

Tormenta eléctrica se registra en Guayaquil Leer más

Según el reporte de la entidad, la mañana de este 27 de febrero, personal técnico del Municipio de Guayaquil, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, de Interagua, el consorcio Puerto Limpio y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Emapag, recorrieron los sitios afectados para limpiar el entorno y verificar en qué condiciones se encontraban. Hasta el mediodía de hoy, todas las calles afectadas ya estaban habilitadas y al menos 10 del total de árboles caídos habían sido ya retirados.

Urdenor. Uno de los árboles de la ciudadela cayó durante el aguacero del 26 de febrero pasado. Cortesía

En Urdenor 1, donde uno de ellos cayó, habitantes como Ángeles Tornero y Augusta Maridueña, aseguraron haberse asustado cuando ocurrió el hecho. “Aquí hay árboles realmente grandes. No me asusta que el árbol se haya desprendido, me da pena. Lo que me aterra es que tan fuerte fue la lluvia para que haya pasado esto. Ojalá y el momento no se repita. Guayaquil no está preparado para una tormenta”, advirtió Tornero.

El temporal, que afectó a cantones vecinos de la ciudad como Samborondón y Daule, inició pasadas las 18:00 y afectó de sobremanera el tránsito vehicular y el retorno a casa de los trabajadores.

El tráfico. Durante la tormenta eléctrica hubo congestionamiento vehicular en las principales calles de Guayaquil. Christian_Vasconez

La lluvia genera daños en dos cantones del Guayas Leer más

Producto del mal tiempo, calles del centro y norte de Guayaquil lucieron anegadas por más de tres horas. Las avenidas Leopoldo Carrera (Ceibos), Benjamín Carrión, Quisquís, Tungurahua y la Plaza Dañín fueron solo algunas de las arterias afectadas.

Según la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), el puente de la Unidad Nacional registró congestionamiento vehicular, al igual que otras transitadas vías como la Simón Bolívar, Machala, del Bombero y la Pedro Menéndez Gilbert. Y para evitar más contratiempos se ordenó el cierre temporal del túnel del cerro Santa Ana.

Los estragos de la precipitación, que estuvo acompañada de fuertes truenos y rayos, fueron compartidos en las redes sociales. Usuarios difundieron videos e imágenes de conductores que se quedaron estancados por el agua. “Increíble, una lluvia de aproximadamente una hora en Guayaquil termina colapsando todo el tráfico”, comentó Álex Paz.