Detienen al segundo sospechoso de asaltar en el centro de Guayaquil

Agentes de la Policía Nacional y Metropolitana desde las primeras horas de este jueves 15 de abril realizaron un operativo alrededor del Mercado Central, después de que el miércoles por la mañana dos jóvenes asaltaron a un conductor en la esquina de Clemente Ballén y Lorenzo Garaycoa.

El delito fue captado por un ciudadano y el hecho se hizo viral en las redes sociales, allí se ve cómo un vendedor de agua entretiene al conductor y por la otra ventanilla un cómplice arrancha el celular.

Hora después Mishete Junior Roldán Guzmán fue detenido y reconocido como la persona que robo el celular. Los operativos continuaron hasta que se detuvo al segundo sospechoso.

CAPTURADOS👊🚨



Dos ciudadanos presuntos autores del delito de robo a personas, en #GYE.



👉Los implicados habrían sustraído las pertenencias de un ciudadano que transitaba en un vehículo.#CombateAlDelito#ServirYProteger pic.twitter.com/fSeBovIRpS — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 15, 2021

La situación es crítica, la policía Metropolitana en un mes en promedio detiene a unos 40 sospechosos de asalto, según dio a conocer Jaime Dávalos, ‎director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Agregó que hay más personas que salen a vender algo por la situación económica que se vive por la pandemia de la COVID-19, de esto se aprovechan sujetos no honrados para mezclarse entre los vendedores ambulantes para robar a los ciudadanos.

Un vendedor informal camina entre los carros pero observa hacia el interior del automotor lo que asusta a los pasajeros y conductor. Miguel Canales Leon

El aumento de los vendedores informales no solo está en el centro, se han adueñado de las esquinas de toda la ciudad. "Circulaba en mi carro por la calle Ernesto Albán y avenida 25 de Julio, le llevaba la comida a mi suegro cuando un joven intentó limpiar el parabrisa a la fuerza, le dije que no. Entonces me pidió que le regale la comida que llevaba, le dije que no era mía. ¿Cómo sabía que llevaba comida? Porque al acercarse observan sin hay opción de robar algo, como se encendió la luz verde pude seguir mi camino sin más afectación, que el susto por la manera amenazadora que hablan", dijo a Diario EXPRESO