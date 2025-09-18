Benny Colonico: empresario extranjero marcado por secuestro, atentado y detención

El empresario ítalo canadiense fue aprehendido este miércoles 17 de septiembre con dinero falso en su vivienda en Samborondón

El empresario italo canadiense Panfilo Colonico, conocido como Benny, fue detenido por las autoridades de Ecuador este miércoles 17 de septiembre, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X.

"Hace un momento, la Policía Nacional aprehendió a Pánfilo C., mejor conocido como Benny C., un supuesto “empresario” italiano, pero de nacionalidad canadiense", expuso el funcionario ecuatoriano.

Reimberg indicó que el extranjero había sido aprehendido en su domicilio, ubicado en el cantón Samborondón, en la provincia de Guayas, y que en dicho inmueble "se almacenaba dinero falso".

El ministro del Interior indicó que, presuntamente, Colonico está "vinculado a la mafia albanesa", sin ofrecer mayores detalles. Agregó que el ciudadano fue puesto a órdenes de la justicia para el debido proceso judicial.

¿Quién es Benny Colonico?

Benny Colonico saltó a la palestra hace dos años, cuando fue secuestrado en su local Il Sabore Mio, ubicado en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil.

El 23 de junio del 2023, sujetos vestidos como policías irrumpieron en el establecimiento y tomaron por la fuerza al extranjero. Cinco días después, el ciudadano fue liberado en la vía a la costa. Él tomó un taxi y acudió a su restaurante, donde se puso en contacto con la Policía.

Meses después, el 28 de septiembre del 2023, su restaurante sufrió un atentado. Sujetos en una moto lanzaron un explosivo en el local. No hubo víctimas ante la explosión, pero sí daños en la infraestructura.

El caso del secuestro del extranjero incluso llegó a medios italianos, que se hicieron eco del hecho. Según el portal ReteAbruzzo, Colonico nació en Canadá, debido a que su padre, Giovanni, originario de Italia, acudió a esa nación norteamericana para trabajar.

Cuando Benny era un niño, su familia decidió volver a Italia. Con los años, ellos montaron un restaurante en la localidad de Sulmona, de donde son originarios. El portal Il Messaggero señaló que él salió de ese país hace ya unos 17 años "presionado, al parecer, por una condición económica y familiar que se ha vuelto insostenible", tras cerrar el local.

Al radicarse en Canadá, Colonico se vinculó al sector de la construcción y, según el portal Il Giornale, fundó allí varias empresas. En marzo de 2020 viajó a Ecuador por vacaciones, pero las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19 lo obligaron a permanecer en el país sudamericano durante varios meses. En noviembre del 2022, él abrió el restaurante Il Sabore Mio.

Tras conocerse el secuestro, el portal Il Messaggero buscó declaraciones de la exesposa de Benny, sus hijas y una hermana, pero ellos manifestaron que no tenían comentarios al respecto. "Me desvinculo de esta enésima puesta en escena", respondió la exconviviente al medio italiano.

